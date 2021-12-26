Як скоротити суми у платіжках за опалення вдвічі?

В Україні склалася парадоксальна ситуація: у нас енергетична криза, а українці споживають більше газу для опалення свого житла, ніж європейці, які проживають на територіях із такими ж кліматичними умовами. Основними причинами назвали застарілі будинки та тепломережі, і йдеться не лише про «хрущовки», а й про деякі новобудови.





В уряді вважають, що врятувати ситуацію і майже вдвічі скоротити споживання газу в системі опалення можуть глобальні заходи щодо тепломодернізації житлового фонду. Як приклад наводиться різниця у платіжках звичайного та енергоефективного будинку на сьогоднішній день. У звичайному будинку обігрів квартири коштує 32 грн за 1 м2, а в енергоефективному 16 грн.

Як зробити будинки енергоефективними?

Є два варіанти зробити будинки економічнішими в плані споживання енергії на обігрів.

1. Утеплення будинків

За розрахунками експертів, таке утеплення обходиться приблизно в 1 млн доларів, а це близько десятка тис. доларів з однієї квартири. Чи варто говорити, що ця сума захмарна, у людей таких грошей немає, але й уряд не може субсидувати таку тепломодернізацію. Програма така є. У ній передбачено утеплення 5 тис. багатоповерхівок, що глобально цю проблему не вирішить, та й коли програму буде реалізовано невідомо.

2. Встановлення ІТП

Індивідуальні теплові пункти, на думку експертів, більш реальна перспектива та вихід із ситуації. Але і тут є своє підводне каміння. У країні немає нормальних виробників, які можуть постачати обладнання у таких обсягах. Навіть кадрів, які б могли обслуговувати такі установки, немає.

Але остання пропозиція більш реальна, якщо інвестувати гроші у виробників обладнання. Встановлення одного пункту окупається загалом за 2-3 роки.

Отже, коли сума в платіжках скоротиться вдвічі, питання поки що відкрите.