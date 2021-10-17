Названо знаки зодіаку, які готові пробачити своїм обранцям практично все

Всі жінки реагують на зраду коханого по-різному. Дехто одразу ж завершує стосунки, супроводжуючи розрив гучним скандалом та сльозами. Інші мовчки зникають з життя партнера, не видавши ні слова.





Та існує категорія жінок, які здатні витримати все. Вони завжди намагаються зрозуміти свою другу половинку, навіть якщо з ними вчинили нечесно. Хтось назвав би це приниженням, та природжені тихоні не бачать нічого поганого у своїй поведінці. Адже вони намагаються будь-якою ціною зберегти своє кохання.

Астрологи помітили, що представниці слабкої статі, які готові пробачити зраду, зазвичай виявляються Козерогами, Раками, або Стрільцями за зодіаком. Вони дуже поступливі та можуть стерпіти геть усе заради майбутніх стосунків.

Козеріг

Козероги вважають зраду справжнім злочином. Та коли така ситуація трапляється з ними самими, реагують зовсім по іншому. Перш ніж кидати коханого, представниця знаку зважить усі «за» і «проти», а можливо навіть знайде певну вигоду у своєму положенні. Вона може попросити дорогий подарунок взамін на прощення, та у кожному зручному випадку докорятиме партнеру. Але стосунки жінка-Козеріг збереже за будь-яких умов.

Рак

Представниці цього знаку – справжні реалістки. Факт зради вони приймають без зайвих сантиментів, і можуть спокійно продовжити свій шлях, причому як з тим самим партнером, так і без нього. Та залишитися в стосунках, де відчули біль зради, їм дозволить лише щире розкаяння з боку коханого.

Стрілець

Жінка цього знаку дуже гостро реагує на зраду, коли бачить її зі сторони. Та шалене кохання може сильно змінити її сприйняття. Пробачити партнеру такий вчинок їй нелегко, та відпустити його – ще важче. Вона буде боротися за омріяний союз до кінця, долаючи перешкоди на шляху до свого особистого щастя.