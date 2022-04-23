Раптові гроші: названо головних везунчиків травня по знаку зодіаку

Травень стане періодом неймовірного везіння для трьох обраних знаків зодіакального кола. Народжені під сузір’ям Тільця, Лева та Скорпіона протягом наступного місяця зможуть забути про негаразди й відчути всі принади життя. Їм щаститиме у коханні, на роботі справи йтимуть лише в гору, а кишені потяжчають від грошей.





Тілець

Тільцям у травні астрологи радять частіше прислухатися до своєї інтуїції. Адже вона може підказати правильний шлях й допомогти у досягненні чергової кар’єрної вершини. Хоча не останню роль в професійних успіхах представників знаку зіграє їх наполегливість та цілеспрямованість.

Наприкінці місяця Тільців чекає суттєве підвищення зарплатні, яка дозволить зробити давно омріяну покупку. Не бракуватиме у житті представників цього загадкового знаку й романтики. У травні вони можуть зустріти кохання всього свого життя.

Лев

Харизматичним представникам вогняного знаку у травні вдасться неабияк проявити себе на роботі. Свіжі ідеї та революційні проекти Левів настільки вразять керівництво, що їм неодмінно запропонують підвищення, а може навіть керівну посаду. Позначаться кар’єрні успіхи й на зарплатні. Розмір підвишки стане для Левів приємною несподіванкою.

У життя самотніх Левів наче торнадо увірветься кохання. Почуття будуть настільки сильними, що цілком можуть привести до вівтаря.

Скорпіон

Народженим під цим сузір’ям травень приготував чимало цікавого. Скорпіони врешті наважаться кардинально змінити сферу діяльності й можуть раптово звільнитися з роботи. Але їм швидко вдасться віднайти своє покликання. Представники знаку врешті пірнуть із головою в улюблену справу і навіть встигнуть досягти перших успіхів.

Окрім зміни роботи, зірки пророчать Скорпіонам подорожі та чимало яскравих вражень. Астрологи радять народженим під цим сузір’ям бути більш лояльними до цікавих пропозицій, навіть якщо вони надходять від сторонніх людей. Адже одна з таких пропозицій може відкрити перед ними нові перспективи та допоможе здійснити заповітну мрію.