Гороскоп на 17 березня, неділю, для всіх знаків зодіаку

Щоденний гороскоп на GSMinfo. Сьогодні, 17 березня, сьогодні не нехтуйте порадами оточуючих. але будьте пильні: цілком і повністю покладатися на їхню думку теж не варто.

♈ Овни

Пропозиції посипляться з усіх боків. Приймайте рішення виважено, продумайте варіанти розвитку ситуації. Зірки абсолютно впевнені в успіху підприємства, участь у якому передбачає хороший дохід. Емоційно відпочивати краще далеко від галасливих компаній.

Космічна порада: живіть на радість собі

♉ Тельці

Створіть навколо себе позитивну атмосферу, від цього залежатиме настрій на весь день. Нудні заняття урізноманітнить нестандартний підхід, а ваш приклад надихаюче подіє на колег.

Космічна порада: використовуйте свій вільний вибір

♊ Близнюки

Період застою минає, час активно взятися за справи. Особливо за ті, під якими пора підводити риску. Обговорювати деталі з передбачуваними партнерами переважно за чашкою чаю, це налаштує співрозмовників на позитивний лад.

Космічна порада: робіть те, що вважаєте за потрібне

♋ Раки

Зірки радять не повідомляти всьому світу про свої плани. Велика ймовірність, що ваші успіх і слава всерйоз когось розлютять, і доведеться зіткнутися з підлаштованими капостями. Складна обстановка в сім’ї може вийти з-під контролю.

Космічна порада: прислухайтеся до свого внутрішнього голосу

♌ Леви

Будь-які завдання вам до снаги, перешкоди не змусять згорнути зі шляху, а отже, ви маєте право розраховувати на відповідну винагороду. Можна планувати покупки і не боятися спонтанних бажань витратитися, стабільність у фінансах це дозволяє.

Космічна порада: звертайте увагу на дрібні радощі

♍ Діви

Будьте напоготові: може надійти запрошення на раут, де доведеться обговорювати, зокрема, і робочі питання. До речі, самотні представники знака можуть зустріти тут того, хто підкорить ваше серце. Якщо ви ще не відпочивали, то час планувати відпустку.

Космічна порада: залиште тривоги про минуле

♎ Терези

Дивіться на речі реально. Якщо чуєте критику – є привід попрацювати, а не дутися. Тримайтеся осторонь від пліткарів, не дозволяйте їм впливати на розвиток стосунків у сім’ї. Будь-які фінансові питання краще відкласти, для витрат несприятливий період.

Космічна порада: стара версія вас пішла, а нова тут

♏ Скорпіони

Занепокоєння про матеріальне становище можна відкласти, зірки обіцяють швидке поповнення на рахунок. Ви докладаєте чимало зусиль, щоб виправдати плановане заохочення. Друзі завжди готові підтримати, цінуйте їхню щирість.

Космічна порада: ви повинні розрубати ланцюги на своїх ногах

♐ Стрільці

Для кар’єрних звершень вибирайте першу половину дня. Цей період підходить для переговорів різного рівня, пошуку відповідальних однодумців. Пізніше уваги потребуватимуть проблеми в домі. У магазині утримайтеся від позапланових покупок.

Космічна порада: шукайте незвичайне в повсякденності

♑ Козероги

Імовірні деякі зволікання: доведеться постійно відволікатися. Зумієте підхопити справи колеги, який раптово вийшов з гри, виявите неточності, і в підсумку приведете всіх до фінішу. Вдома на вас чекають затишок і любов, не затримуйтеся в офісі.

Космічна порада: просто вірте в краще

♒ Водолії

Загальний настрій, що витає в акаунтах відпускників, подіє і на вас: хочеться не працювати, а на пляж. Якщо обставини дозволяють, так і зробіть. Однак не пропустіть через поїздку зустріч із важливою для вашого майбутнього людиною.

Космічна порада: ніколи й нікого не обманюйте

♊ Риби

Незважаючи на прилив сил, дотримуйтеся поміркованості в навантаженнях. Перебір із зобов’язаннями виб’є з графіка, а зірваний дедлайн позначиться на репутації. Одинакам слід озирнутися: ваша доля ближче, ніж ви думали.

Космічна порада: не намагайтеся забігати вперед