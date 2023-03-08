На пенсію можна не розраховувати: кого з українців на старість залишать без копійки

Українців, що вчинили злочини проти держави, збираються позбавити пенсій. Відповідні законопроекти вже розробили у Міністерстві соціальної політики України. Хто та за яку провину залишиться на старості без копійки?

Згідно з ініціативою Мінсоцу пенсій позбавлять українців, що були засуджені за:

насильницьку зміну конституційного устрою – стаття 109 Кримінального кодексу України;

посягання на територіальну цілісність країни – стаття 110 ККУ;

державну зраду – стаття 111 ККУ;

колабораційну діяльність – стаття 111-1 ККУ.

Якщо парламент підтримає пропозиції Міністерства, таких громадян позбавлять пенсій. Щоправда без виплат вони залишаться лише на термін відбуття свого покарання. Коли ж засуджений вийде з в’язниці, йому знову почнуть платити пенсію.

Наразі законопроекти Міністерства соцполітики розміщені на офіційному сайті відомства для публічного обговорення. На цьому етапі всі бажаючі можуть висловити свою думку щодо змісту цих документів та запропонувати власні поправки. Потім кожен законопроект повинні затвердити у Кабінеті Міністрів, і лише тоді вони потраплять на голосування до парламенту.

Автори ініціативи щодо позбавлення державних зрадників пенсій вважають таке покарання цілком обгрунтованим. Вони переконані, держава повинна бодай таким чином продемонструвати своє ставлення до людей, які у вирішальний для країни момент прийняли сторону ворога.

Хоч насправді тимчасове припинення пенсійних виплат не можна вважати радикальним заходом. Адже коли зрадник батьківщини відсидить у в’язниці призначений йому строк та вийде на волю, йому продовжать платити пенсію, як і раніше. Тобто новий закон лише створить їм тимчасові незручності.

Значно складнішою буде ситуація для злочинців передпенсійного віку. Через ув’язнення вони можуть не встигнути виконати вимоги за стажем, які до того ж постійно зростають (кожного року на 12 місяців). Тоді колишній колаборант буде змушений у старості виживати на копійки.