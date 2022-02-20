Синоптики заявили про зміну клімату в Україні: що буде тепер

Вітчизняні синоптики в один голос стверджують, що вже в найближчі роки клімат на Україні зміниться до невпізнаваності. Глобальне потепління призведе до підвищення середньорічної температури, а зима може й узагалі зникнути. То якою ж ми побачимо Україну вже за кілька років?





Як зазначила член Міжурядової групи експертів з питань кліматичних змін Світлана Краковська, наразі існує кілька сценаріїв можливих погодних змін. Кожен з них так чи інакше передбачає підвищення середньої річної температури. А за реалізації найбільш жорсткого варіанту розвитку подій ми можемо назавжди забути про традиційну українську зиму.

«Якщо українці й надалі будуть у таких обсягах використовувати корисні копалини для отримання енергії, середньорічна температура може збільшитися на 4, чи навіть на 6 градусів. А це призведе до справжньої кліматичної катастрофи», – коментує експертка.

Втілення в життя згаданого сценарію призведе до того, що зима залишиться лише формальним календарним періодом. Не буде ані снігу, ані довготривалих морозів, а температура з грудня по лютий залишатиметься плюсовою.

Окрім зникнення зими як явища, зміна температурних показників викличе цілий каскад негативних наслідків. Зокрема значно знизиться рівень води у річках, а ґрунт буде пересихати від нестачі вологи. До того ж через відсутність холодів не будуть вимерзати шкідники, що стане справжнім шоком для вітчизняної екосистеми.

Провідний кліматолог українського Інституту геофізики ім. С. Суботіна Світлана Бойченко також притримується думки, що кліматичних сюрпризів нам не уникнути. Ба більше, спеціалістка прогнозує перші погодні аномалії вже на літо 2022 року. У червні та липні нас чекають пікові температури, завдяки чому сезон відпусток в країні розпочнеться набагато раніше, аніж зазвичай. Окрім того, можливі рясні опади, схожі на справжні тропічні дощі.

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