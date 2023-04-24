Банкноти на ціну золота: за деякі які паперові гроші українцям платять по 25 тис. грн

В Україні можна за великі гроші продати звичайні гривневі банкноти. Щоправда звичайними вони будуть лише для пересічних українців, а для колекціонерів можуть становити неабияку цінність. Українцям розповіли, які паперові гривні коштують найдорожче?

Наприклад, банкноту номіналом 20 грн нещодавно продали на онлайн-аукціоні Violity аж за 4,5 тис. грн. Причому вона зовсім не старовинна, адже була випущена лише у 1992 році. Цінність цієї 20-ки, як не дивно, у її недоліку. Банкнота має помітний брак: її зворотній бік надрукований по відношенню до лицьового під кутом у 180 градусів. Саме ця особливість і зробила грошовий знак колекційним.

Банкноту у 5 грн того ж 1992 року випуску колекціонери оцінили аж у 24 тис. грн. Вона також бракована: лицьова сторона видрукувана просто ідеально, а на звороті видно лише номер та орнамент.

За 1 грн 2014 року випуску пропонують 10 тис. грн. Вона не бракована, однак має іншу цікаву особливість. Порядковий номер банкноти – УУ 1111111. У оголошенні також сказано, що цей екземпляр:

не має прихованих дефектів;

не підлягав реставрації.

Іншу банкноту із рідкісним номером оцінили аж у 25 тис. грн. Це 500 грн, випущені у 2015 році. Номер банкноти – ХВ 6666666. Згідно з інформацією від власника:

банкнота в ідеальному стані;

не має жодного дефекту;

не підлягала реставрації.

Проте на фото в оголошенні можна помітити невеликий слід від згину. Це свідчить про те, що протягом певного часу банкнота все ж була в обігу. Тож, попри відсутність дефектів, її стан точно не можна назвати ідеальним.

Крім паперових грошових знаків, українці можуть непогано заробити й на продажі монет. Тут також цінуються браковані екземпляри, а також монети, що були випущені обмеженими тиражами. Вони вважаються рідкісними і продаються за десятки, а то й за сотні тисяч гривень.