Чорне десятиліття: двом знакам зодіаку до 2032 року доведеться пережити чимало бід

До 2032 року життя двох знаків зодіаку перетвориться у справжнісіньку «смугу перешкод». На них чекають неприємні зміни, до яких доведеться адаптуватися. Проте труднощі лише зміцнять їх характери та зроблять більш впевненими у собі.





Астрологи стверджують, що найгіршим наступне десятиліття стане для Раків та Терезів. Щоб впоратися із проблемами, їм доведеться вийти із зони комфорту та поставити себе у вкрай незвичні умови.

Рак

Народжені під цим сузір’ям до 2026 року будуть страждати від нескінченних проблем. Всі їхні плани зруйнуються, з’являться фінансові негаразди, а можливо й борги. Представники знаку втраплять у неприємну історію та стануть об’єктом для численних пліток. Через це їм найімовірніше доведеться звільнитися з роботи і переїхати в інше місто. Боляче вразить Раків і зрада найближчої людини.

З 2027 року справи почнуть потроху налагоджуватися. Хоча уродженці знаку все одно будуть ходити «по тонкому льоду», ризикуючи в будь-яку хвилину знову зірватися у прірву. Тому їм потрібно постійно бути насторожі. Астрологи радять більше часу приділяти другій половинці та дітям. Хоча і про роботу забувати не варто, щоб не втратити свою посаду.

Терези

До 2032 року єдиним позитивним епізодом у житті Терезів стане знайомство із майбутньою дружиною чи чоловіком. Решта аспектів життя будуть лише розчаровувати представників знаку. Вони посваряться з начальником і ледь не втратять роботу. Цей конфлікт у кращому випадку завершиться значним зниженням зарплатні. Такі невтішні новини затягнуть Терезів у депресію, з якої буде дуже складно вибратися.

У період до 2025 року уродженці знаку будуть особливо гостро відчувати нестачу грошей. проте астрологи радять їм не брати кредитів та не позичати грошей, особливо у малознайомих людей. Через величезні відсотки, які попросять позичальники, Терези ще довго не зможуть віддати борг.