Можливе різке підвищення цін: Нафтогаз звернувся з важливою заявою

Олексій Чернишов, голова правління НАК “Нафтогаз України”, заявив, що вартість газу для населення залишиться незмінною на наступний опалювальний сезон. Він зазначив, що будь-яке можливе підвищення тарифів може відбутися лише після війни.

“Хочу запевнити всіх українців, що Нафтогаз не має наміру підвищувати ціну на газ в цьому опалювальному сезоні. А отже, платіжки цієї зими залишаться стабільними”, – заявив пан Чернишов.

Крім того, він уточнив, що ці тарифи будуть незмінними на час війни. Нафтогаз, який обслуговує левову частку споживачів України, а це близько 12,5 мільйонів домогосподарств, продовжив дію фіксованого тарифу до травня 2024 року. Таким чином, населення продовжить платити 7,96 грн за кубометр (з ПДВ).

Після припинення воєнного стану можливе різке підвищення цін на газ, але воно буде враховувати фінансові можливості громадян України.

Водночас Нафтогаз закликає українців

бути ощадливими

Впроваджувати енергоефективні практики

Прагнути до щорічного скорочення споживання ресурсів на 10%.

Нагадаємо, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги під час війни. Це правило стосується цін на газ, опалення та гарячу воду.