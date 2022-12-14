Посилки від «Нової пошти» тепер можна отримати в магазинах
У торгових точках техноритейлера можна буде забрати лише заздалегідь оплачені посилки вагою до 10 кг.
«Нова пошта» зробила ще один крок назустріч клієнтам. Провідний поштовий оператор країни збільшив перелік точок, де українці можуть отримати свої посилки. Завдяки співпраці компанії «Нова пошта» з техноритейлером Moyo, посилки тепер можна буде забрати у торгових точках цієї мережі.
На сьогоднішній день поштовий оператор вже встиг запустити механізм видачі посилок у 12 магазинах Moyo. Всі вони розташовані у Києві. Нові точки видачі були належим чином обладнані для обслуговування клієнтів «Нової пошти».
Проте у у прес-службі «Нової пошти» попередили, що далеко не кожну посилку можна буде забрати в магазині Moyo. На касах торгових точок ритейлера будуть видавати лише посилки, що відповідають певним вимогам, а саме:
- вагою до 10 кг;
- не дорожчі за 5000 грн;
- оплачені заздалегідь.
Варто також зазначити, що отримати свої посилки в магазинах ритейлера українці зможуть навіть за відсутності електропостачання. Адже всі торгові точки Moyo обладнані генераторами і є енергетично незалежними. У сьогоднішніх реаліях такий рівень сервісу – неабияка перевага.
Також у «Новій пошті» поділилися планами щодо розвитку співпраці з компанією Moyo. Поштовий оператор має амбітний план запустити сервіс видачі посилок у всіх магазинах техноритейлера. Таким чином українцям стане ще зручніше замовляти доставку у «Нової пошти». Навіть якщо біля їх дому немає відділення поштового оператора, можна буде забрати посилку у найближчому магазині техніки Moyo.
Нагадаємо, що компанія Moyo є одним з найбільших ритейлерів техніки й електроніки в Україні. Зараз мережа Moyo налічує 56 торгових точок у 29 містах із широким вибором користувацької електроніки та побутової техніки. Також у Moyo є власний інтернет магазин, у якому можна замовити товари з доставкою в магазин чи кур’єром просто додому.
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