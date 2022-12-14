Посилки від «Нової пошти» тепер можна отримати в магазинах

«Нова пошта» зробила ще один крок назустріч клієнтам. Провідний поштовий оператор країни збільшив перелік точок, де українці можуть отримати свої посилки. Завдяки співпраці компанії «Нова пошта» з техноритейлером Moyo, посилки тепер можна буде забрати у торгових точках цієї мережі.

На сьогоднішній день поштовий оператор вже встиг запустити механізм видачі посилок у 12 магазинах Moyo. Всі вони розташовані у Києві. Нові точки видачі були належим чином обладнані для обслуговування клієнтів «Нової пошти».

Проте у у прес-службі «Нової пошти» попередили, що далеко не кожну посилку можна буде забрати в магазині Moyo. На касах торгових точок ритейлера будуть видавати лише посилки, що відповідають певним вимогам, а саме:

вагою до 10 кг;

не дорожчі за 5000 грн;

оплачені заздалегідь.

Варто також зазначити, що отримати свої посилки в магазинах ритейлера українці зможуть навіть за відсутності електропостачання. Адже всі торгові точки Moyo обладнані генераторами і є енергетично незалежними. У сьогоднішніх реаліях такий рівень сервісу – неабияка перевага.

Також у «Новій пошті» поділилися планами щодо розвитку співпраці з компанією Moyo. Поштовий оператор має амбітний план запустити сервіс видачі посилок у всіх магазинах техноритейлера. Таким чином українцям стане ще зручніше замовляти доставку у «Нової пошти». Навіть якщо біля їх дому немає відділення поштового оператора, можна буде забрати посилку у найближчому магазині техніки Moyo.

Нагадаємо, що компанія Moyo є одним з найбільших ритейлерів техніки й електроніки в Україні. Зараз мережа Moyo налічує 56 торгових точок у 29 містах із широким вибором користувацької електроніки та побутової техніки. Також у Moyo є власний інтернет магазин, у якому можна замовити товари з доставкою в магазин чи кур’єром просто додому.