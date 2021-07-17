Дороге тепло: українці платитимуть за опалення 4 тисячі гривень

Цьогоріч опалювальний сезон обіцяє принести українцям не надто приємні сюрпризи. Вже зараз експерти прогнозують зростання ціни за опалення на 40-70%. У чому ж причина такого критичного підвищення тарифів?





На стрибок ціни «блакитного палива» насправді має вплив кілька важливих факторів. У першу чергу це зміна політики «Нафтогазу». Національна компанія більше не збуватиме ресурс теплокомуненерго за пільговою ціною. Тобто вітчизняні комунальні підприємства змушені будуть працювати на умовах ринку газу.

Тим часом у Європі вартість палива зростає ледь не щодня. Пов’язана така несприятлива тенденція із холодним весняним сезоном, що спустошив запаси ресурсу у сховищах. Вплинула на ціну газу також пандемія і карантинні обмеження, пов’язані із нею.

Експерт у сфері житлово-комунального господарства із КМДА Олег Попенко прокоментував поточну тарифну ситуацію. Спеціаліст вважає, що киянам варто чекати зростання ціни ресурсу щонайменше на 45%. Тим часом мешканці Одеси сплачуватимуть за опалення на 56% більше, ніж попередньо. Рекордне ж здорожчання очікується у Тернополі – тарифи підвищаться на 70-75%.

До того ж, за словами керівника Асоціації «Енергоефективні міста України» Святослава Павлюка, чимало українських міст мають величезні борги за опалення. Погасити їх не так вже й легко, а без цього не вдасться підписати контракт із «Нафтогазом». Хоча навіть без контракту врешті решт місцеві газові підприємства потраплять під вплив компанії, адже альтернативи «Нафтогазу» в Україні немає. Проте умови співпраці у цьому випадку можуть бути значно менш вигідними для регіональних компаній-боржників.

Вплине на ріст цін за тепло й тарифна децентралізація. Поступова передача повноважень на встановлення тарифів до місцевих органів влади розпочнеться із дня на день. А отже ціни зможуть підвищувати й районні та міські адміністрації.

Раніше значний вплив на ціну ресурсу мала НКРЕКП. Держкомісія «збивала» занадто високі ціни, які пропонували постачальники. А в умовах тарифної децентралізації НКРЕКП вже не матиме таких широких повноважень. Щоправда, державна організація все ще матиме авторитет на ринку, та регулярно проводитиме перевірки підприємств, що надають комунальні послуги громадянам.