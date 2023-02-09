Роковой месяц: каким трем знакам февраль испортит жизнь

Несмотря на отсутствие в феврале ретроградных планет, для некоторых зодиакальных знаков этот месяц станет очень сложным. Их ждут одни проблемы и жизненные перипетии. Не повезет Близнецам, Стрельцам и Водолеям. Для них судьба подготовила немало испытаний.

Близнецы

Весь месяц Близнецы будут находиться под влиянием темной энергии. Их накроют негативные эмоции, которые как магнит притянут к себе проблемы на работе и в личной жизни. Представителям знака будет сложно принимать решения, что скажется на качестве их работы. К тому же они будут очень конфликтными и непременно поссорятся хоть с кем-то из коллег.

В личной жизни тоже не все будет гладко. Между Близнецами и их партнерами будет чувствоваться постоянное напряжение, которое может привести к ссоре. Уроженцам знака советуют держать свои эмоции под контролем и не поддаваться гневу. Таким образом они смогут удержатся от оскорблений в адрес любимого человека, о которых потом могли бы сильно пожалеть.

Стрелец

Стрельцы в феврале станут абсолютно бескомпромиссными. Если представителям знака не понравится поведение партнера или кого-то из знакомых, они обязательно скажут об этом, да еще в довольно грубой форме. Такое поведение может привести к многочисленным конфликтам между Стрельцами и их ближайшим окружением.

Астрологи советуют Стрельцам не отталкивать людей, которые пытаются быть рядом и проявляют заботу. Даже если некоторые черты таких знакомых возмущают уроженцев знака, стоит взять себя в руки и проигнорировать это. Если отвергать всех, кто хоть чем-нибудь не угодил, можно в конце концов остаться наедине с собой.

Водолей

Представителям этого знака придется столкнуться с проблемами на работе. Задержки в выполнении проектов, необходимость принимать сложные решения и возможные ссоры с руководством совсем испортят Водолеям настроение. Полоса неурядиц заставит уроженцев знака усомниться в себе, они потеряют мотивацию к работе и не будут получать от нее никакого удовольствия.

Но все это временно. Водолеям следует поработать над собственным психологическим состоянием и отыскать внутреннюю опору. Только так они восстановят утраченную уверенность в себе и сумеют справиться со всеми трудностями, которые принес февраль. Также Водолеев просят быть осторожными с людьми, непосредственно влияющими на результаты их работы, в частности с коллегами. От них в этом месяце стоит ожидать подлостей, которые могут добавить Водолеям проблем.