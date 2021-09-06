Названо знаки зодіаку серед чоловіків, які з легкістю образять другу половинку

Для кожного з нас характерні індивідуальні риси та особливості характеру. Вони впливають на усі аспекти життя, та особливо на стосунки із найближчою коханою людиною.





Астрологи виокремлюють кілька знаків зодіаку, яким притаманний найбільш вибуховий темперамент. Стосується така характеристика чоловіків, народжених під сузір’ями Діви, Раку, Козерога, Водолія та Овена. То чого ж чекати, вступаючи у стосунки із таким чоловіком?

Діва

Чоловіки цього знаку – найсуворіші контролери. Вони не зводять очей зі своєї другої половинки, вимагаючи звітувати про кожен зроблений крок. А якщо такий партнер запідозрить вас у зраді – тримайтеся. З його очей будуть летіти іскри, адже Діви до всього ще й дуже ревниві. Однак після такої емоційної сварки ваш коханий швидко охолоне, а проблему, що викликала скандал, вдасться спокійно обговорити.

Рак

Раки також не відрізняються спокійним характером. При усій ніжності та романтичності чоловіків цього знаку, їм притаманна ще не надто приємна звичка влаштовувати істерики. Приводом до початку сварки найчастіше стають ревнощі. У цьому чоловіки-Раки дуже нагадують Дів.

Козеріг

Уродженців цього знаку відрізняє бажання все робити по своєму. Часто вони приймають рішення, навіть не питаючи думки своєї дівчини чи дружини. Такий егоїзм у додаток до вродженої скупості чоловіків-Козерогів роблять їх далеко не найкращими партнерами для стосунків.

Водолій

Чоловіки-Водолії розлучаються набагато частіше за представників інших знаків зодіаку. А все тому, що вони просто обожнюють веселі компанії і не збираються змінюватися заради партнерки. Тож і компромісу у парі із таким персонажем досягти доволі складно.

Овен

Чоловіки цього знаку завжди шукають собі ідеальну партнерку. Вони звикли бути найкращими у всьому, тож і жінка поряд не повинна ні в чому поступатися іншим. Своїми вимогами вони часом доводять кохану до сліз. При цьому не вбачають у своїй критиці геть нічого поганого.