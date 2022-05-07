Всього пару кліків: у «Дія» з’явилася можливість отримати солідну виплату від держави

У додатку «Дія» з’явилася нова опція, на яку давно чекали вітчизняні бізнесмени. З її допомогою роботодавці можуть оформити фінансову допомогу, яка призначена за найм внутрішньо переміщених осіб. Розмір такої допомоги складає 6,5 тис грн, тобто одну мінімальну заробітну плату, за кожного працевлаштованого переселенця.





Як повідомили у прес-службі Мінцифри, працедавці можуть оформити компенсацію навіть заднім числом, якщо ВПО працюють у них вже кілька місяців. Головне щоб у найнятого на роботу переселенця була довідка про отримання статусу внутрішньо переміщеної особи із датою видачі не раніше 24 лютого 2022-го року.

Оформити допомогу підприємець, що працевлаштував ВПО, може вже через 5 днів після офіційного оформлення такого працівника.

Як отримати допомогу?

Для оформлення компенсації від держави у додатку «Дія» потрібно:

оновити додаток;

відкрити меню «Послуги»;

обрати пункт «Підприємництво»;

перейти до опції «Компенсація за працевлаштування ВПО»;

натиснути кнопку «Подати заявку»;

вибрати період, за який ви бажаєте отримати компенсацію;

ввести дані внутрішньо переміщеної особи, яка у вас працює;

ввести банківський рахунок, на який можна перерахувати гроші;

перевірити всю введену до заявки інформацію та підписати її за допомогою електронного підпису.

Обробка заявки відбувається у автоматичному порядку. Після того, як її розглянуть, компенсація надійде на вказаний у заявці рахунок (банківську картку). Завдяки такому простому й зручному процесу оформлення підприємцям більше не потрібно особисто звертатися до державних установ та подавати документи. У «Дія» вся ця процедура займе лише кілька хвилин.

Нагадаємо, що в «Дія» отримати допомогу від держави можуть і самі переселенці. Для цього потрібно оформити довідку про статус ВПО та створити заявку на соціальну допомогу. Кошти в сумі 2 тис. грн на дорослу особу та 3 тис грн на дитину або інваліда, прийдуть на картку «єПідтримка».