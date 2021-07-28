На прилавки магазинів України потрапив небезпечний продукт, яким можна отруїтись

До однієї із найбільших мереж супермаркетів України Metro Cash & Carry потрапив вкрай небезпечний продукт. Нещодавно магазини мережі отримали морозиво Campia-Turzii виробника Macromex SRL, у якому міститься надзвичайно шкідлива для здоров’я людини добавка. Зокрема українців попросили на певний час утриматися від придбання морозива Mars вказаного бренду.





Речовина, що міститься в популярному літньому десерті, називається етиленоксид, або оксиран. Ця хімічна сполука є забороненою для використання у харчових продуктах, адже навіть у невеликій кількості вона здатна викликати отруєння.

Наслідки від потрапляння етиленоксиду у стравохід людини можуть бути досить серйозними. Речовина спричиняє ефект, схожий на дію легких наркотиків, зокрема сонливість, головний біль та запаморочення. А в разі накопичення в організмі, може навіть призвести до проблем з печінкою.

Небезпечний продукт, за даними Держпродспоживслужби, було доставлено до столичного магазину Metro Cash & Carry за адресою вул. П. Григоренко, 43. За законом продавці повинні одразу ж після виявлення небезпечної добавки у складі продукту, вилучити його з продажу, та написати заяву до контролюючого відомства стосовно даного інциденту.

Небезпечні харчові продукти із забороненими добавками в українських супермаркетах опиняються вже на вперше. У травні поточного року у мережі АТБ виявили печиво польської марки Bogutti Sp. Zoo, яке містить небезпечну для здоров’я пальмову олію із 3-монохлор-1,2-пропандіолом. Його, звісно ж, одразу прибрали з прилавків.

Загалом же інформація щодо наявності небезпечних для здоров’я речовин у харчових продуктах поширюється за допомогою спеціальної міжнародної системи. Ця служба сповіщення покликана повідомляти про виявлені у продуктах заборонені речовини до контролюючих органів країн, у які даний товар був доставлений. Таким чином вдається у якнайшвидші терміни прибрати з прилавків продукцію, що не задовільняє міжнародні стандарти.