Кредитками крупного государственного банка теперь невозможно рассчитаться в магазине

Клиенты государственного Укргазбанка начали жаловаться на плохой сервис. В частности у них возникают проблемы при пользовании терминалами и банкоматами, а также выполнение операций с помощью мобильного банкинга. В пресс-службе финучреждения рассказали, что случилось.





Как отметили представители банка, причиной подобных проблем клиентов стал сбой в системе. Технические проблемы оказались, прежде всего, во временной недоступности или неправильной работе некоторых сервисов. В частности, речь идет о сложностях с мобильным банкингом, задержках при осуществлении транзакций и т.д. Кроме того, технические специалисты банка отмечают периодическое отсутствие связи с АТМ – сетью терминалов и банкоматов.

В сети уже появилось немало комментариев от держателей карт Укргазбанка, которые испытали неудобства из-за технических проблем банка. Кто-то не смог рассчитаться картой за покупки, другие – снять наличные в терминале и многие другие неисправности.



В самом же банке после любого сбоя просят подождать полчаса, обещая возобновить работу сервиса. Но согласно комментариям украинцев в социальных сетях, этого почти никогда не происходит. Один из клиентов Укргазбанка в своем сообщении отметил, что сразу же после возникновения очередной проблемы с карточкой позвонил по телефону оператору службы поддержки. Ему посоветовали подождать целый час, пока технические специалисты исправят ошибку. Выполнили ли в банке свое обещание клиент к сожалению не сообщил.

Между тем, в еще одном государственном банке ПриватБанка в начале августа обновили веб-банкинг Приват24. Количество услуг, доступных клиентам в режиме онлайн, значительно увеличилось. В частности, теперь они могут мгновенно оформить страховой полис «Зеленая карта», который необходим всем украинцам, выезжающим за границу на собственном автомобиле. Также пользователи веб-банкинга получили возможность дистанционно увеличивать лимит на «картах Юниора», которыми пользуются их дети.