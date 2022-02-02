Більше 30 тисяч в місяць: у кого з робітників в Україні найкращі зарплати

Чимало українців виїздять за кордон нарікаючи, що в Україні отримують низьку зарплатню. Та як виявилося навіть на батьківщині можна заробляти понад 1 тис. євро в місяць. Важливо лише правильно обрати професію та сферу діяльності.





Хто заробляє більш як 30 тисяч грн?

Найбільші зарплати, згідно з даними 2021 року, в Україні отримують працівники галузі фінансів та страхування. Середня заробітна плата цих спеціалістів складає 31,3 тис. грн. Такий дохід більш ніж удвічі перевищує середню зарплатню в країні, що наразі становить 14,3 тис. грн.

Хто отримує дохід понад 20 тис. грн?

В середньому 29,9 тис. грн заробляють спеціалісти у сфері телекомунікації та інформації. За останній рік працівники цієї галузі ще й отримали суттєве підвищення майже у 3 тис. грн.

Не відстають за рівнем зарплат і співробітники органів держуправління, оборони та обов’язкового соцстрахування. Середній оклад у цій галузі становить майже 27 тис. грн.

Науковці та технічні спеціалісти зараз також заробляють цілком пристойні гроші – в середньому 24,8 тис. грн.

Кому платять понад 15 тис. грн?

Фінансову межу в 15 тис. грн, або 500 євро, подолала ціла низка популярних в Україні галузей діяльності.

Серед них:

промисловість – середня зарплатня 18,1 тис. грн;

транспорт та логістика, доставка, поштові послуги, складське господарство – 16,7 тис. грн;

сільське, лісове та рибне господарство – 16 тис. грн;

торгівля, ремонт автомобілів та мотоциклів – 15,9 тис. грн;

сфера послуг – 15,8 тис. грн;

мистецтво, розваги та спорт – 15,5 тис. грн.

Отож заробити в Україні понад 1 тис. євро цілком реально. Навіть якщо зараз ви працюєте у неприбутковій галузі, можна перекваліфікуватися та спробувати себе у професії, яка належить до переліку високооплачуваних. Тоді не потрібно буде виїздити на заробітки, адже пристойні гроші за свою працю ви зможете отримувати й на батьківщині.

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