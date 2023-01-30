В Україні незабаром стрімко подорожчають цигарки: скільки доведеться заплатити за пачку

В 2023 році в Україні знову подорожчають цигарки. Курцям доведеться платити в середньому 84 грн за пачку, а любителям елітних цигарок з «високої полиці» – й усі 92 грн. Стрімке здорожчання пов’язане зі щорічним підвищенням акцизу на тютюнові вироби, яке триватиме аж до 2025 року.

Збільшення акцизної ставки кожного року на 20% було однією з умов вступу України до Європейського союзу. Семирічний план підвищення акцизу має на меті довести ціну цигарок принаймні до мінімальної їх вартості у країнах Європи. Це зупинило б масову контрабанду тютюнових виробів з України, яка завдає великих збитків офіційним продавцям підакцизних товарів у країнах ЄС.

Тож з 1 січня 2023 року акциз в черговий раз підвищили. Таким чином вартість цигарок середнього сегменту миттєво збільшилася з 70 до 84 грн за пачку. Однак самі українці наразі ще не встигли повною мірою відчути зростання цін, адже завбачливі продавці запаслися достатньою кількістю товару за минулорічними цінами. Та вже у лютому-березні ці запаси вичерпаються і українці з жалем побачать нові цінники на улюблені цигарки.

Кінцевою ж метою 7-річного плану підвищення акцизу є досягнення ставки у 90 євро за 1000 цигарок. Це означає, що у 2025 році, після крайнього підвищення податку, вартість найдешевшої пачки цигарок сягне близько 101 грн. Для порівняння зараз недорогі цигарки вітчизняного виробництва вартують до 70 грн за пачку.

Варто зазначити, що запланована в Україні податкова реформа, яку нещодавно презентував заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, передбачає деякі додаткові нововведення щодо продажу цигарок. Окрім підвищення цін на тютюнові вироби, українцям можуть заборонити купувати їх за готівку. Переведення торгових операцій з підакцизними товарами, в тому числі алкоголем та пальним, у безготівкову форму, на думку ініціаторів реформи допоможе остаточно вивести цей ринок з тіні.