Майже 14 тисяч штрафу: нові норми законодавства для працюючих українців

Незабаром в Україні докорінно зміняться правила стосовно несвоєчасної виплати зарплатні, або її виплати у неповному обсязі. Відповідні поправки до трудового законодавства містяться у новому законопроекті, з яким вже можна ознайомитися на офіційному сайті Міністерства економіки.





Зокрема у законопроекті йдеться про те, що роботодавець зобов’язаний відшкодовувати своєму підлеглому збитки за кожен день протермінування зарплатні. Штраф за таке порушення повинен відповідати розміру облікової ставки Нацбанку України. Якщо ж працівнику не платять протягом більш ніж 15 робочих днів, він отримує повне право не виходити на роботу.

Згідно із новим проектом закону, за несвоєчасну виплату заробітної плати роботодавцю загрожуватимуть набагато жорсткіші санкції, ніж раніше. Наразі трудове законодавство передбачає лише сплату загального штрафу на суму від 8,5 до 17 тис. грн.

Однак після втілення в життя змін, запропонованих у законопроекті, від працедавця вимагатимуть сплату штрафу за кожного співробітника, що постраждав від затримки зарплатні. Сума такого покарання складатиме від 6,8 до 13,6 тис. грн. Тож порушення трудового законодавства обійдеться роботодавцю значно дорожче, ніж за актуальними правилами.

Та це ще далеко не всі нововведення, заплановані Мінфіном з метою захистити працюючих громадян. У владі вирішили забрати у недобросовісних працедавців останній шанс на втечу від відповідальності. Отож навіть якщо керівник підприємства встигне розрахуватися із працівниками ще до відкриття кримінальної справи, йому все одно доведеться відповісти перед законом.

Перелічені вище зміни до трудового законодавства є надзвичайно актуальними для українців. Адже для багатьох вітчизняних підприємств та установ регулярні заборгованості по зарплаті стали вже свого роду нормою. Лише жорсткіше покарання для порушників може змінити ситуацію та повернути працюючим українцям їх права.

Наразі законопроект ще знаходиться на етапі громадського обговорення. Та у випадку затвердження Верховною Радою, він набере чинності із 1 січня нового 2022 року.