Ряду українців будуть доплачувати по 20 тис. грн щомісяця: хто отримає гроші

В Україні з нового року запровадили щомісячні виплати для військових, що носять почесне звання Героя України. Розмір виплат складає від 1 до 3 мінімальних зарплат, залежно від нагород, якими були відзначені воїни за час своєї служби. Причому виплачувати гроші будуть навіть за загиблих героїв, що віддали своє життя за батьківщину. В цьому випадку кошти щомісяця переводитимуть на рахунки їх рідних.

Отримувати виплати від держави будуть громадяни, які мають звання Героя України із орденом «Золота Зірка», орденом «За мужність» та лицарі ордену Богдана Хмельницького. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Розмір виплат військовим прив’язаний до мінімальної заробітної плати і на сьогоднішній день становить:

20 100 грн (три мінімальні з/п) – для Героїв України, яким було вручено орден «Золота Зірка»;

13 400 грн (дві мінімальні з/п) – лицарям ордену Богдана Хмельницького трьох ступенів;

6700 грн (одна мінімальна з/п)– кавалерам ордену «За мужність» трьох ступенів.

Якщо мінімальна зарплатня в Україні зросте, відповідно зміниться й сума виплат нагородженим військовослужбовцям.

Щомісячна грошова допомога від держави передбачена й для членів сімей загиблих Героїв України або тих військових, що були нагороджені цим званням посмертно. Виплати надходитимуть у розмірі від 6 700 грн до 20 100 грн щомісяця кожній такій родині.

Закон про новий вид грошових виплати набрав чинності 1 січня 2023 року. Тож виплачувати гроші нагородженим почесною відзнакою українським військовим та родинам загиблих героїв почнуть вже протягом місяця.

Нагадаємо, що родини військовослужбовців, що загинули захищаючи батьківщину, також мають право на одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн. Таку компенсацію передбачає постанова Кабінету Міністрів України №168 від 28 лютого 2022 року. Посмертну виплату розподіляють між дружиною/чоловіком загиблого захисника/захисниці України, його/її батьками та неповнолітніми дітьми.