Тотальний крах: названо знаки зодіаку, для яких вересень буде провальним

Перший місяць осені жодному з нас не дається легко. Адже потрібно перебудувати свій режим дня та налаштуватися на роботу після періоду відпусток. Та якщо ви не народилися під сузір’ями Лева, Терезів, Стрільця чи Козерога – можете зітхнути із полегшенням. Адже для представників цих знаків вересень буде не просто складним, а перетвориться у справжню катастрофу.





Лев

Плани Левів на майбутнє почнуть руйнуватися як «картковий будиночок». Страх та нерозуміння того, що відбувається, охопить представника вогняного знаку. Він розгубиться й довго не зможе прийти до тями. Та врешті мужні Леви зберуться із силами, поставлять перед собою нові цілі та почнуть вперто крокувати до них.

Терези

Уродженцям знаку доведеться переосмислити своє життя. Вони загубляться в реальності та намагатимуться зрозуміти, як жити далі. Дехто із народжених під знаком Терезів навіть кардинально змінить професію, спрямовуючи свою кар’єру у зовсім інше русло. Проте така переміна принесе лише користь представникам цього загадкового знаку, відкриваючи море нових можливостей.

Стрілець

Вересневі негаразди Стрільців будуть пов’язані переважно зі сферою особистих відносин. Непорозуміння із другою половинкою надовго виб’ють їх зі звичної колії. Однак владнати ситуацію все ж можливо. Варто лише трохи заспокоїтися та м’якше реагувати на всі закиди коханої людини. Тоді помиритися й налагодити стосунки вам стане значно простіше.

Козеріг

Представники цього темпераментного знаку у вересні будуть нагадувати сплячий вулкан. Раптове виверження із гнівними іскрами, що летітимуть врізнобіч, буде безумовною реакцією на критику. Стерпіти образу, чи навіть сумнів у своїх здібностях, Козерогу буде не до снаги. Проте варто бути обережним на роботі, а особливо із керівництвом. У такому настрої Козеріг легко може «догратися» до звільнення.