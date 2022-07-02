Гороскоп на неделю, по 10 июля, для всех знаков зодиака

На этой неделе многих представителей знаков Зодиака ждут перемены. Буйный Марс входит в знак спокойного Тельца, Меркурий — в знак хозяйственного Рака. А Венера в Близнецах покровительствует новым влюбленностям и страстным романам.





Судьба благоволит тем, кто никуда не спешит, все решения принимает с большой осторожностью, без риска и авантюр. Самыми удачливыми на этой неделе будут Близнецы, Овны, Водолеи и Рыбы.

Овен

Активный Марс покинул ваш знак. Отлично, если в июне вам удалось выпустить пар. Теперь важно не поддаваться азарту и несколько раз подумать перед принятием решения. В выходные поддержите близких людей — они нуждаются в вашей заботе.

Телец

В Тельцах сочетаются нежность и ярость, забота и страсть. Судьба на этой неделе весьма затейливо проявит себя. Будет несколько крутых поворотов, но вы справитесь — Марс поддержит вас, даст энергию для осуществления задуманного. Если вы давно мечтали заняться новым видом спорта, вам подойдет карате или бокс.

Близнецы

На этой неделе вам особенно везет. В личной жизни отчетливо звучит тема перемен. Если вы давно хотели сменить партнера или же изменить старые отношения — будьте активнее. Романтичная Венера идет по вашему знаку и приносит удачу в любви .

Рак

Будьте решительнее в семейных делах. Берите максимум от активного и бесстрашного Марса, в следующий раз он будет в вашем знаке только через два года. Не стоит откладывать планы на завтра. Судьба приготовила вам неожиданные проекты, удивительные приключения и новые смелые решения.

Лев

На этой неделе крайне неблагоприятно разрывать семейные узы — судьба не предложит вам ничего нового и достойного. Если в семье не все идет гладко, переключитесь на творчество — для него на этой неделе самые благоприятные условия.

Дева

Ключевое слово для вас на этой неделе — «устойчивость». Не стоит начинать строительство дома на шатком фундаменте. Если вы не уверены в своих силах, самое время обратиться за помощью к партнерам и покровителям — вам обязательно помогут.

Весы

На этой неделе не стройте подробных и долгоиграющих планов. Звезды внесут свои коррективы, которые окажутся намного интереснее, чем вы могли представить. Середина недели удивит вас появлением людей, которых вы не видели много лет.

Скорпион

На этой неделе вас ждет много общения. Деловые партнеры и близкие люди внесут поразительные изменения в вашу жизнь. Скорпион — водный знак, поэтому в выходные постарайтесь оказаться поближе к воде.

Стрелец

Начинается время высокой творческой активности. Возрастет ваш художественный вкус, появится желание изменить свою внешность. Посетите салон красоты, но не пренебрегайте чувством меры.

Козерог

На этой неделе у вас будет больше свободного времени и возможностей для выбора. Займитесь тем, к чему лежит ваша душа, запланируйте летний отдых. Материальная сторона вопроса может вас не беспокоить — с финансами на этой неделе все будет отлично.

Водолей

Взаимоотношения с окружающими будут складываться необычайно легко и приятно. Представители противоположного пола будут готовы принять участие в вашей судьбе и в любой момент могут протянуть вам руку помощи.

Рыбы

Вам стоит задуматься об изменении образа жизни в лучшую сторону. Избавьтесь от токсичных людей в вашем окружении, займитесь спортом, в еде отдавайте предпочтение полезным продуктам (читайте также: Как составить здоровый (и недорогой) рацион для всей семьи). Старайтесь, чтобы впечатления от этой недели были только положительными. В выходные усилится ваша интуиция.