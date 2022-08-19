До 800 тис. грн від держави: хто з українців зможе претендувати на новий вид допомоги

Українцям які під час війни постраждали виконуючи свої службові обов’язки, призначать грошову допомогу від держави. Максимальна сума виплати становитиме 800 тис. грн. Народні депутати вже прийняли відповідний законопроект у першому читанні.





Згідно з текстом документу, що зареєстрований у парламенті під номером №7353, на виплати зможуть розраховувати лише певні категорії працівників. Зокрема матимуть право на отримання допомоги українці, які займаються різними видами публічної діяльністі, журналістикою, а також ті, хто задіяний в обслуговуванні об’єктів критичної інфраструктури. Сума виплат залежатиме від ушкоджень, яких зазнав постраждалий.

Якщо документ буде схвалено парламентом українці, які під час виконання своїх трудових обов’язків стали інвалідами, отримають такі виплати:

800 тис. грн – інвалідність І групи;

500 тис. грн – інвалідність ІІ групи;

200 тис. грн – інвалідність ІІІ групи.

У випадку загибелі працівника, грошову компенсацію отримає його родина. Сума виплати становитиме 1 млн. грн.

Виплачувати українцям компенсації за ушкодження, отримані під час війни на робочому місці будуть зі спеціального резервного фонду державного бюджету. Також чиновники планують використати для допомоги постраждалим працівникам кошти від урядів інших країн та міжнародних організацій.

Наразі законопроект №7353 вже схвалили в першому читанні на засіданні Верховної Ради 16 серпня. За нього віддали свої голоси 267 народних обранців.

Нагадаємо, що українці зараз можуть отримати матеріальну допомогу від цілої низки міжнародних організацій. До їх переліку входять Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Агенство ООН у справах біженців, Всесвітня продовольча програма ООН.

Крім того днями відновила прийом заявок ще одна організація, яка з початку війни вже допомогла більш ніж 30 тис. українців. Це Норвезька рада у справах біженців. Зараз вона пропонує постраждалим від війни громадянам виплати в розмірі 2200 грн на особу протягом трьох місяців.