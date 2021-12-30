Стало відомо, українці яких професій заробляють найбільше

Протягом останнього року середня зарплатня українців зросла більш ніж на 19%. Про це свідчать дані Держстату. Лише за останній місяць, листопад, громадяни додали до свого доходу 1,7%. Переважно зростання середньої зарплатні відбулося за рахунок мешканців великих міст, зокрема Києва. Однак вплинуло на загальну ситуацію й збільшення числа спеціалістів у популярних та високооплачуваних галузях.





Найприбутковішою в Україні сферою діяльності, незалежно від місця проживання, можна сміливо назвати IT. Саме програмісти на сьогоднішній день отримують найбільшу зарплатню. Середній оклад IT-шника складає 27,1 тис. грн, тобто близько 1 тис. дол. Та спеціалісти високої кваліфікації можуть розраховувати на значно більший дохід – до 3 тис. дол.

На другому місці за своїми заробками опинилися працівники фінансової сфери та страхування. їхній середній оклад трохи поступається зарплатні програмістів та становить 23,4 тис. грн.

Останніми у трійці лідерів стали українці, що працюють в галузі державного управління та оборони. Середній заробіток таких спеціалістів – 19,1 тис. грн на місяць.

За територіальним показником найвищі заробки у мешканців столиці. Кияни в місяць отримують понад 21 тис. грн. До трійки лідерів у рейтингу найбагатших регіонів потрапили також Донеччина та Київська область. Тут заробляють в середньому 15 тис грн. Тоді як у решті регіонів України середній дохід ледь дотягує до 14 тис. грн.

В загальному ж середня зарплатня наших співгромадян в останні роки зростає шаленими темпами. Лише у листопаді минулого року вона не перевищувала 12 тис. грн, а станом на сьогодні складає 14,3 тис. грн.

Якщо ж взяти до уваги показник трирічної давності, можна побачити справді вражаючі результати. У 2018 році середній дохід українця становив 8,9 тис. грн. Виходить, що за останні 3 роки заробіток наших співвітчизників виріс приблизно на 200 дол., у 2,5 рази перевищивши розмір мінімальної зарплатні.