Решение принято официально: известна цена на свет со следующего месяца

Официальное внедрение нового тарифного плана на электроэнергию на днях было отложено правительством еще на один месяц. Поэтому обещанное повышение цен на свет ждет нас с 1 сентября 2021 года. Таким образом в августе цена электричества для граждан все еще будет составлять 1,68 грн за киловатт.





Такую информацию обнародовал глава украинского правительства Денис Шмыгаль во-время онлайн-трансляции заседания Кабинета министров 28 июля. Он также поделился актуальной информацией о процедуре формирования стоимости таких коммунальных услуг, как горячая вода и отопление.

«Отныне установлением тарифов на тепло и горячую воду будут заниматься исключительно местные органы управления. Такое делегирование решений является важным элементом реформы децентрализации. При данных условиях руководителям станет куда сложнее игнорировать эффективность некоторых предприятий», – прокомментировал Денис Шмыгаль.

Напомним, что цены на свет в Украине не пересматривали уже достаточно давно. За это время себестоимость энергоресурса успела существенно возрасти, и теперь вдвое превышает тарифную ставку для населения. На самом деле только доставка 1 киловатта электричества в дома украинцев обходится в 1,6 гривны.

А значит тянуть больше некуда. Если стоимость света не повысить сейчас, отечественные энергокомпании вскоре окажутся в глубокой долговой яме, продавая электричество на крайне невыгодных условиях. Банкротство поставщиков может повлечь за собой регулярные отключения света в Украине, а также огромные финансовые проблемы в государстве.

Сейчас наиболее оптимальной стратегией повышения тарифов Министерство энергетики считает распределение граждан на категории по объемам потребления. Таким образом будет установлено сразу 4 новые цены на свет. Каждое домохозяйство будет платить за электроэнергию по ставке, соответствующей количеству использованного ресурса.

Если Кабмин до 1 сентября утвердит указанную стратегию ценообразования, по нынешнему тарифу 1,68 грн свет будут оплачивать только украинцы, которые использовали менее 100 киловатт в месяц. Для остальных цена вырастет чуть ли не вдвое.