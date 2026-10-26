Microsoft прискорює Windows 11: програми запускатимуться швидше завдяки важливій зміні в системі

Microsoft тестує новий механізм запуску програм у Windows 11, який усуває зайві процеси та має прискорити роботу застосунків навіть на слабких комп’ютерах.

Першим переваги нововведення отримає браузер Microsoft Edge. Зміна вже з’явилася у тестовому оновленні KB5127936, доступному учасникам програми Windows Insider у каналі Release Preview.

Як Microsoft прискорить запуск програм у Windows 11

Зараз під час відкриття посилання або запуску Edge через меню «Пуск» чи панель завдань Windows 11 може створювати додатковий тимчасовий процес. Причому це відбувається навіть тоді, коли браузер уже працює у фоновому режимі.

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Нова технологія дозволяє операційній системі передавати запит безпосередньо запущеному екземпляру програми. Завдяки цьому Windows пропускає зайвий етап і швидше виконує команду користувача.

За словами розробників, різниця буде особливо помітною на комп’ютерах, де одночасно відкрито багато програм. Адже створення додаткових процесів потребує системних ресурсів і може спричиняти затримки.

Водночас нововведення прискорюватиме саме повторне відкриття браузера, який уже працює у фоновому режимі. На швидкість першого запуску після повного завершення програми воно безпосередньо не впливатиме.

Коли оновлення отримають усі користувачі

Новий механізм тестують у складі KB5127936 для Windows 11 25H2 та 26H2. Попереднє оновлення вийшло 16 жовтня 2026 року, але функцію поширюють поступово, тому вона може бути доступною не на всіх тестових комп’ютерах.

Очікується, що нововведення увійде до одного з регулярних оновлень Windows 11 у листопаді 2026 року. Однак остаточні строки його масового поширення Microsoft поки не підтвердила.

У компанії зазначають, що прискорений запуск Edge стане лише першим етапом масштабнішої оптимізації Windows. Надалі аналогічний механізм зможуть використовувати й інші застосунки.

Паралельно Microsoft працює над зменшенням навантаження на оперативну пам’ять, покращенням швидкодії інтерфейсу та переходом власних програм на сучасні технології WinUI.

Такі зміни мають зробити Windows 11 чутливішою до команд користувача без необхідності встановлювати потужніше обладнання. Проте конкретних показників прискорення в мілісекундах компанія поки не оприлюднила.