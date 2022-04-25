Українські розробники створили додаток для покращення навчання діток на дистанційці

Під час карантину Вінницька IT-компанія Five Systems Development поставила для себе амбітну ціль розробити додаток, який поліпшить дошкільне навчання діток в дистанційних умовах.





Таким чином зародилась ідея для Логіки, інтерактивної гри для розвитку логічного мислення, математики та базових знань.

Цей додаток, розроблений для самостійного або домашнього навчання, виявився чимало корисним в умовах повномасштабної війни, коли навчання можливе лише дистанційно. Велика кількість наших дітей залишилися без звичного побуту та оточення, не кажучи про доступ до стабільного навчального ресурсу

Логіка – це неймовірно потужний інструмент для навчання за допомогою математичних та логічних вправ і завдань. Діти думають, порівнюють, оцінюють, вирішують і в ігровій формі дізнаються нових факів про навколишній світ.

Джой – це головний герой Логіки, маленьке кумедне цуценя, яке шукає свою подругу Мессі. Щоб знайти її, Джой повинен вирішувати різні математичні задачі та головоломки. Коли цуцику Джою вдається відповісти вірно, шлях до Мессі йому допомагають знайти іноді звичні нам всім, а іноді й рідкісні та чудернацькі тварини.

Логіка є багаторівнева навчальна гра, в якій понад 2000+ задач! Цей додаток не тільки універсальна математична і логічна гра на мислення — Логіка також вчить маленьких дітей як різні тварини називаються (в майбутньому ще й з аудіо записом коректної вимови), цікавим фактам про них та їх природнє середовище існування, а також про всесвіт навколо нас.

Головоломки та вправи розвивають навички дедуктивного мислення та ідеальні для дітей дошкільного та старшого віку. Логіка це такий собі пакунок знань, скомпресований у вигляді яскравої та розважальної гри.

Five Systems Develpment подали заяву на розгляд та верифікацію Логіки в Google для Startups Accelerators, що свідчить про впевненість і гордість за свій додаток. Як переможець відбору, Логіка буде також брати участь у програмі менторської підтримки від Google й матиме продуктову підтримку та кредити в Google Cloud.

Фінансова допомога та підтримка від Google допоможе поширити та покращити додаток, що натомість допоможе модернізувати навчання маленьких українців логічному мисленню.