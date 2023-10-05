В Windows 11 знайшли приховану гру

В інсталяторі Windows 11 з’явилася прихована міні-гра Surf the waves, покликана скрасити очікування під час розпакування файлів ОС. Про це повідомляє видання The Verge.

Редактор The Verge Том Уоррен виявив пасхалку при первинному настроюванні свого нового ноутбука Surface Laptop Studio 2. Після ввімкнення комп’ютера Windows 11 почала оновлюватися і запропонувала зіграти в міні-гру Surf the waves.

Surf the waves – це піксельна аркада з видом зверху. У ній потрібно керувати серфером, щоб він не зіткнувся із перешкодами на воді.

Уоррен пише, що Surf the waves схожа на аркаду SkiFree зі збірки Microsoft Entertainment Pack 3, випущеної для Windows ще 1991 року. Також журналіст зазначив, що вперше Surf the waves з’явилася у браузері Edge у 2020 році.

За словами Уоррена, інсталятор Windows 11 пропонує зіграти в Surf the waves, якщо йде розпакування файлів масштабного оновлення, що забирає багато часу.