На Росії заблокували сайт розробників STALKER 2

Роскомнагляд вніс сайт студії GSC Game World у реєстр заборонених ресурсів. Із запису в реєстрі випливає, що доступ до сайту обмежений на запит Генпрокуратури.





Сайт розробників заблокований за статтею 15.3 Федерального закону «Про інформацію, інформаційні технології та захист інформації». Нею регламентується порядок обмеження доступу до сайтів, які містять заклики до масових заворушень, здійснення екстремістської діяльності чи участі у незаконних публічних заходах.

На головній сторінці сайту було розміщено звернення, пов’язане із ситуацією в Україні. Раніше автори оголосили, що відмовляються продавати свої ігри на території Росії. Разом з тим студія припинила приймати замовлення на STALKER 2, але гравці, які встигли оформити його в цифровому магазині, отримають копію гри.

Реліз STALKER 2 було заплановано на 28 квітня 2022 року. На початку року в студії заявили , що гра не вийде наступної весни і назвали нову дату – 28 грудня. Пізніше у GSC Game World розповіли про зупинення розробки, а також з’явилася інформація про плани перевезти студію до Чехії.

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