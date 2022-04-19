Чи крадуть дані голосові повідомлення у WhatsApp?

Про безпеку WhatsApp ходить безліч чуток, і є підстави: сервіс обміну миттєвими повідомленнями кожні кілька місяців потрапляє в скандали, пов’язані з витоками даних користувачів. Наскільки безпечні голосові повідомлення в WhatsApp?





Проблеми з безпекою розпочалися у месенджері з моменту його створення. Останній масовий витік даних користувачів стався в квітні 2022 року. На початку місяця експерти з безпеки попередили про атаку, кількість жертв якої наблизилася до 30 тисяч. Як повідомили аналітики, невідомі зловмисники розсилають повідомлення, що маскуються під сервіс WhatsApp Notifier.

У листі користувачеві пропонують прослухати голосове повідомлення, яке нібито надійшло на WhatsApp. При натисканні на кнопку відтворення відбувається автоматичне перенаправлення на фішинговий сайт із «троянцем» JS/Kryptic. Шкідливе програмне забезпечення проникає у смартфони користувачів та передає їх дані зловмисникам.

Цікаво, що листи не підпадають під спам-фільтри Google та інших поштових сервісів. Відбувається це через те, що кіберзлочинцям якимось чином вдалося використати одну з адрес держорганів. Пошти «бачать» довірений e-mail і дають йому зелене світло.

Тут можна заперечити: хоч цього разу вірусна загроза не пов’язана з самим WhatsApp, адже самі голосові повідомлення не крадуть дані . Але це зовсім так. Кіберзлочинці не змогли б розсилати листи з «приємним» сюрпризом, якби вони не мали бази адрес електронної пошти користувачів месенджера. Отже, витік даних уже стався.