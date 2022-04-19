Розкрито вплив випромінювання телефону на виникнення раку мозку

Вчені спростували зв’язок між використанням смартфона та підвищеним ризиком виникнення раку мозку. Дослідження було опубліковано у журналі Journal of the National Cancer Institute (JNCI).





У ході наукової роботи автори розкрили випадки виникнення раку у пацієнтів у період з 1975 до 1992 року. Також фахівці проаналізували період із 1995 по 2008 рік, у якому збільшилися випадки діагностування онкологічних захворювань. Вчені наголосили, що випромінювання від смартфона безпосередньо не впливає на утворення пухлини. “Ми можемо бути впевнені, що стільникові телефони не викликають раку мозку”, – підкреслив автор дослідження доктор Джессіка Джонс (Jessica Jones).

Фахівці проаналізували стан здоров’я близько мільйона жінок у Великій Британії. Дослідження показало, що користувачі телефонів не мають підвищеного ризику розвитку пухлин головного мозку. “Використання смартфона в звичайних умовах не збільшує ризик виникнення пухлини головного мозку”, – розповіла співавтор дослідження Кірстін Пірі (Kirstin Pirie). Медики пов’язали підвищений ризик розвитку пухлин з поганою екологією, забрудненими продуктами та зайвою вагою.

Однак у висновках дослідження йдеться, що результати наукової роботи можуть бути обмежені. Фахівці вивчали випадки, коли пацієнти користувалися смартфоном не дуже часто — лише 18 відсотків учасників дослідження розмовляли телефоном 30 хвилин на день або більше. Вчені підсумували, що ті, хто використовує свій девайс помірно, зменшують вплив радіочастотних хвиль на організм.