Секрет максимальної вигоди: ідеальний час для продажу вашого iPhone

Смартфони Apple завжди мали попит на ринку повторного продажу пристроїв. Тому не дивно, що багато власників iPhone намагаються продати їх саме тоді, коли на них можна поставити максимально високу ціну. Таким способом можна отримати додаткові кошти для придбання нової моделі iPhone. Якщо ви також плануєте оновити свою модель, тоді наступна інформація точно стане вам в пригоді. Ділимось датами, коли можна отримати максимальну вигоду від продажу свого смартфона Apple.

Аналітичне агентство Sellcell провело дослідження та встановило, що оптимальний час для продажу поточної моделі iPhone випадає на період з 19 по 26 серпня. Це приблизно за місяць до презентації нових пристроїв (зазвичай Apple випускає нові смартфони наприкінці вересня). Експерти вважають, що цей період є переломним моментом: якщо залишається менше ніж місяць до виходу нових моделей, покупця буде складно знайти. Більшість людей вважають за краще почекати, оскільки одразу після прем’єри власники починають масово продавати свої старі смартфони, пропонуючи привабливі ціни, щоб здійснити продаж якомога скоріше. Якщо бути максимально точним, ціни починають різко знижуватися за 28 днів до презентації Apple.

Отже, якщо ви маєте намір заробити на своєму iPhone 14, варто підготуватися до того, що вам доведеться користуватися якимось іншим телефоном не менше ніж місяць. Для цього підійде недорогий пристрій на базі Android. В будь-якому випадку, не варто чекати на появу нових iPhone 15, оскільки одразу після презентації ціни на старі моделі знижуються в середньому на 20-30%, залежно від характеристик та конфігурації пристрою.