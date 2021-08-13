Експерти розповіли, як вибрати автомобільну зарядку для телефону

До вибору автомобільної зарядки користувачі смартфонів, на жаль, підходять недостатньо відповідально – а дарма, адже використання неякісного АЗП може привести навіть до займання. Стаття розповідає про критерії вибору зарядки і популярних моделях АЗП.





Автомобільний ЗП – вельми примітивний прилад, що складається всього з декількох елементів і здатний виконувати тільки одну функцію: заряджати смартфон від прикурювача при заведеному двигуні машини. Однак незважаючи на простоту автомобільної зарядки для телефону, до вибору цього аксесуара теж потрібно підходити дуже відповідально. Автомобіліст, який використовує ЗП низької якості, ризикує опинитися без засобів зв’язку в будь-який момент – якщо відмова зарядки відбудеться під час далекої подорожі, для водія це стане справжньою проблемою.

ЯК ВИБРАТИ АВТОМОБІЛЬНУ ЗАРЯДКУ ДЛЯ СМАРТФОНА: ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ

Перш за все автомобіліст повинен вирішити, що йому потрібно: повноцінна автомобільна зарядка або USB-адаптер. Адаптер – це перехідник від прикурювача до USB-кабелю.

У адаптера є істотний недолік: він перетворюється в зовсім непотрібну річ, якщо автомобіліст забув USB-кабель вдома. Тому при зверненні в салон зв’язку водієві рекомендується брати саме повноцінний ЗП – коштує він лише трохи дорожче USB-адаптера.

До числа інших критеріїв вибору АЗП відносять такі:

Сила струму на виході. Для зарядки смартфонів потрібна сила струму не менше 1 А, а з урахуванням сучасних смартфонів цього може виявитися мало, тому оптимальний варіант – 2 або 2,4 А на кожен порт, а краще ще більше. Якщо вибрати АЗП з силою струму від 2 А, то автомобіліст зможе заряджати і смартфон, і планшет. Переживати з приводу того, що смартфон від 2 А згорить, не слід: сучасні гаджети оснащені спеціальними контролерами зарядки – приладами, які не пропускають зайвий струм. Крім того, аналогічний контролер встановлюється в якісних зарядних пристроях.

Напруга на виході. Існує таке правило: напруга, прописана в технічних характеристиках автомобільного зарядного пристрою для телефону, не повинна перевищувати величину, зазначену на акумуляторі гаджета більш, ніж на 5%. В іншому випадку АЗП буде перегріватися і дуже скоро вийде з ладу.

Довжина і тип проводу. Експерти одноголосно радять брати АЗП з крученим дротом. Імовірність того, що кручений дріт зламається (а це може призвести до займання), вкрай мала. Крім того, кручений дріт регулюється по довжині – дуже корисна властивість, якщо врахувати, наскільки різноманітний інтер’єр сучасних автомобілів.

Кріплення дроту. Варто простежити за тим, щоб на місці, де провід виходить з адаптера, була присутня гофрована оболонка. Ось що мається на увазі:

Гофрована оболонка перешкоджає тому, щоб провід зламався в місцях вигину. Кріплення дроту до штекера теж має бути нею захищено.

Кількість портів. Цей критерій актуальний, якщо автомобіліст вибирає USB-адаптер. Оптимальна кількість портів – 2: обидва повинні мати силу струму не менше 2 А. Можна розглянути АЗП з портом 1 А, але тільки в тому випадку, якщо девайс старий або з розряду бюджетних.

Крім цього, слід не забувати, що в 2021 році переважна більшість смартфонів має роз’єм Type-C, тому можна розглянути варіант зарядки у якій один вихід USB-A, другий USB-C.

Купувати адаптери з великою кількістю портів доцільно тільки тим автомобілістам, які є главами багатодітних або просто великих сімей. В іншому випадку водій безглуздо переплатить за аксесуар, адже частина портів буде простоювати без діла.

Бездротова та швидка зарядка. Якщо ви є щасливим володарем смартфона з швидкою або бездротовою зарядкою, то є сенс розглянути ЗП з їх підтримкою. При виборі слід звернути увагу на те, щоб підтримувана технологія швидкої або бездротової зарядки в автомобільному адаптері відповідала тій, що використовується у вашому девайсі. В іншому випадку, опція може не працювати і набирати ємність акумулятор буде довго.

Бездротова зарядка зручна ще й тим, що телефон встановлювати на неї дуже просто. Не потрібно потрапляти проводом в роз’єм, що під час їзди небезпечно.

Дизайн. Водієві варто звернути увагу на те, щоб навколо центрального контакту АЗП не було металевого кільця.

Так як корпус зарядки найчастіше виконаний з пластика, металеве кільце рано чи пізно точно зірветься з різьби і залишиться в прикурювачі машини. Застрягла деталь здатна замкнути контакти всередині прикурювача, а це загрожує пожежею. Справедливості заради слід зазначити, що АЗП з металевими кільцями зараз у продажу зустрічаються досить рідко, хоча раніше значна частина зарядок мала саме таку конструкцію.

Кориснлю перевагою з точки зору дизайну є наявність світлодіода, завдяки якому водій може бути впевнений, що АЗП працює коректно. Та й в темряві знайти зарядний пристрій простіше, ніж намагатися підключити кабель на дотик.

В іншому, що стосується дизайну, автомобілісту слід покладатися на власну думку. Він, наприклад, може віддати перевагу АЗП з LED-дисплеєм, що інформує про ступінь зарядженості і напругу АКБ автомобіля.

Однак такий аксесуар обійдеться дорожче, ніж звичайний адаптер.

ЩО КУПИТИ: ОРИГІНАЛ ЧИ КИТАЙСЬКУ КОПІЮ?

Покупці дорогих гаджетів, як правило, не шкодують грошей на кращі аксесуари – аби їх новому мобільному пристрою нічого не загрожувало. Такі клієнти наполягають, щоб їх забезпечили саме оригінальними зарядками, кабелями і USB-адаптерами, тому що вважають, що універсальні зарядки здатні завдати шкоди акумулятору девайса. Але чи мають вони рацію?

Скоріше ні, ніж так. Якщо покупець iPhone XS попросить продати йому оригінальний АЗП, консультант, ймовірно, запропонує аксесуар фірми Belkin – але не фірми Apple. Відвідавши інтернет-магазин офіційних ритейлерів техніки Apple, покупець знайде в каталозі аксесуарів АЗП фірм Deppa, MOMAX, Juicies, Anker – але зарядки виробництва Apple там знову-таки немає.

На сайті «яблучної» компанії відшукати оригінал теж не вдасться. Фактично це означає, що Apple не виробляє власних АЗП. Belkin та інші імениті звичайно, випускають відмінні аксесуари, але по відношенню до iPhone ця фірма все ж є стороннім виробником.

Компанія Samsung на офіційному сайті продає тільки АЗП, що забезпечують швидку зарядку. Коштує такий аксесуар не дешево. Цікавий момент полягає в тому, що при своєму ціннику зарядка від Samsung поступається кращим моделям АЗП від сторонніх виробників запропонованих в кінці даного тексту.

Користувачеві не слід замикатися на пошуку оригінальної автомобільної зарядки для свого гаджета – якщо він і знайде таку, то від її ціни у нього «очі на лоб полізуть». Купити АЗП неважко, але найчастіше в більшості магазинів пропонують недорогі ноу-нейм варіанти сумнівної якості. Звичайно у них є гарантія, але при цьому безпеку дорогого телефону Apple така зарядка не гарантує.

ОГЛЯД КРАЩИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ЗАРЯДОК ДЛЯ ТЕЛЕФОНІВ

Нижче представлені кращі зарядні пристрої для автомобіля, які варто розглянути до покупки в 2021 році.

HAMA FC 10 FLEX SET

Якщо ви втомилися від проводів і є власником сучасного смартфона з бездротовою зарядкою, то вам варто придивитися до зарядки Hama FC 10 Flex Set. Це недорога модель з підтримкою Qi, зручним кріпленням на вентиляційну решітку в авто, надійним і простим затискачем для телефону. Останній встановлюється на місце однією рукою, що відразу запускає початок зарядки. Відволікатися на зайві дії під час керування автомобілем не доведеться.

Цей пристрій живить гаджети шириною від 6,5 до 9 см, для безпеки у ньому є силіконові вставки, які захистять смартфон від подряпин. Виробником заявлена сумісність з аксесуарами Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi та інших брендів. Максимальна потужність тут становить 10 Вт.

Комплект включає ЗП від прикурювача з одним USB-A виходом 3А, метровий кабель USB-A – USB-C і утримувач, який виступає в ролі Qi зарядки.

NOKIA DC-310

Якщо потрібен бюджетний зарядник від перевіреного бренду, то придивіться до цієї моделі від Nokia. Вона максимально проста, не підтримує швидку зарядку, але обладнана двома USB-A портами, де перший видає силу струму 1 А, другий 2,1 А, тобто можна заряджати відразу два девайси.

70MAI DUAL USB CAR CHARGER

Це недорогий зарядний пристрій з двома USB-A виходами, де помаранчевий порт підтримує швидку зарядку QC 3.0 і підходить для живлення сучасних смартфонів. Другий роз’єм підійде для зарядки автомобільних аксесуарів – навігатора, реєстратора та інших. Максимальна напруга тут становить 5 В, а сила струму 3 А.

Модель має інтелектуальний чіп, який розпізнає підключений девайс і підбирає оптимальні параметри для подачі живлення. Є тут і захист від перегріву.

XIAOMI MI CAR CHARGER PRO

Компактний зарядний пристрій для автомобіля від Xiaomi пропонує користувачам два USB-A порти з силою струму 2,4 А на кожен і максимальну потужність 18 Вт. Модель підтримує QC 3.0, адаптована для смартфонів багатьох відомих брендів, у неї є підсвічування, що сигналізує про процес зарядки. Корпус виготовлений з металу, тому цей ЗП виглядає надійніше багатьох конкурентів.

HUAWEI AP38

Автомобільний зарядний пристрій від компанії Huawei – це модель з двома виходами USB-A, де один з роз’ємів підтримує фірмову швидку зарядку SuperCharge і може видавати потужність 40 Вт. Другий видає стандартні 10 Вт і підійде для підключення будь-яких девайсів.

Ця модель не найдоступніша, але і якість у неї на гідному рівні. Тут використані преміальні матеріали для корпусу, виробник обіцяє, що ця зарядка перенесе найбільш інтенсивну експлуатацію. Ще вона має 12 рівнів безпеки. Вони включають захист від перезарядження, перегріву, короткого замикання, загоряння й інші.

XIAOMI WIRELESS CAR CHARGER 20W

Ще одна модель з підтримкою Qi потужністю 20 Вт. Тримач автоматично розсувається, коли користувач підносить до нього смартфон. Він розрахований на девайси шириною до 81,5 мм. Ця зарядка має синє підсвічування, яке сигналізує про готовність до роботи, а ще у неї ефективно реалізована система відведення тепла, покликана вберегти гаджет від перегріву.

AUKEY CC-T7 (BLACK)

Даний АЗП актуальний для покупки в 2021 році. Багато сучасні смартфонів оснащуються технологією швидкої зарядки, що істотно прискорює процес набору повної ємності. У зв’язку з цим буде логічно купити автомобільну зарядку, що підтримує цю функцію, адже в іншому випадку може виявитися, що телефон за час поїздки не встиг набрати заряд. Ще одна відмінна риса АЗП від Aukey – вкрай маленькі розміри. Це найменша зарядка в бренду, що робить її майже непомітною і вже точно її важко випадково зачепити і зламати.

Модель має два USB порти, тобто користувач зможе відразу зарядити смартфон і планшет. Зелений порт має показники – 5V / 3A і підтримує функцію AIPower, яка сама розуміє підключений гаджет і видає ту силу струму, яка не зашкодить його батареї. Помаранчевий роз’єм видає значення – 6.5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1,5, а також має підтримку AIPower і Quick Charge 3.0. Тобто смартфон з функцією швидкої зарядки потрібно підключати до помаранчевого виходу. Приємним бонусом є наявність USB кабелю в комплекті.

ANKER POWERDRIVE 2 PD / PIQ A2229H12 (BLACK)

Стильна і компактна модель від Anker володіє відмінним набором корисних функцій. Пристрій має два виходи – класичний USB роз’єм і додатковий вихід Type-C. Для зручності використання вночі передбачене синє підсвічування – воно дозволяє розглянути АЗП в темряві і при цьому не буде відволікати яскравим світлом водія від керування автомобілем.

Обидва роз’єми підтримують функції Power Delivery і Power IQ, які відповідають за підбір правильної потужності для різних гаджетів. Крім цього, АЗП оснащено функцією захисту від перегріву, перевантаження і замикання. Для тих, хто турбується про свій девайс, а це особливо актуально для власників дорогих телефонів Apple, Samsung і інших іменитих виробників дана зарядка стане кращим вибором – можна не переживати що батареї буде завдано якоїсь шкоди або пристрій згорить через стрибок напруги. У комплекті немає кабелю, тому рекомендується використовувати фірмовий від виробника смартфона.

ANKER POWERDRIVE 2 ELITE A2212011 (BLACK)

Спрощена версія попередньої моделі, яка відрізняється матеріалом виконання. Вуглеволокно робить корпус ергономічним і цікавим візуально. Модель отримала підсвічування портів, всього їх передбачено два, тип – USB A. Обидва виходи підтримують технології PowerIQ (автоматичний підбір потужності в залежності від моделі смартфона) і VoltageBoost (прискорює процес набору ємності АКБ). Крім цього, є захист від перегріву, короткого замикання і перевантаження. Відмінний варіант для тих, хто шукає не найдорожчу, але стильну і безпечну автомобільну зарядку для свого мобільника.

ВИСНОВОК

Водієві, який обирає автомобільний зарядний пристрій для гаджетів, потрібно звертати увагу не на ціну аксесуара і не шукати оригінальне АЗП, так як їх в більшості випадків не існує. Куди важливіше дивитися на характеристики, а також рівень безпеки, які зводяться не тільки до якості збірки, але до використовуваних матеріалів і наявності захисних контролерів. Звичайно, гарний АЗП вартує пристойно, але як мінімум нерозумно купувати для iPhone за 40 тисяч гривень автомобільну зарядку за 100 гривень.