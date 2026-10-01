Годинник, який не боїться ні бруду, ні 200 метрів під водою: Casio показала Mudman GDG-B100

Casio оновила лінійку Mudman: компанія представила захищений годинник GDG-B100. Це перша модель серії з дисплеєм Memory-in-Pixel (MIP). Такі екрани споживають мало енергії й не втрачають контрастності на яскравому світлі, а для годинника, який носять в екстремальних умовах, це важливо.

Корпус розміром 63,6 × 49,6 × 16,2 мм і вагою 66 грамів виготовлений із полімерної смоли, армованої вуглецевим волокном. Його захищає конструкція Carbon Core Guard. Як і решта Mudman, новинка повністю захищена від пилу та бруду, а водонепроникність забезпечується на глибині до 200 метрів.

Є й базові спортивні функції. За допомогою вбудованого акселерометра годинник вважає дистанцію, швидкість і темп бігу та зберігає в журналі до 100 тренувань. Додатково з’явилося відстеження прогресу бігових тренувань. Червоне світлодіодне підсвічування не збиває нічну адаптацію очей.

Через Bluetooth годинник синхронізується зі смартфоном: пройдену дистанцію автоматично уточнюють за GPS телефона, на екран приходять сповіщення, а також налаштовується світовий час. Живиться пристрій від звичайної батарейки, якої, за даними Casio, вистачає приблизно на два роки.

Casio Mudman GDG-B100 уже можна замовити в Японії. Доступні чорний, зелений і жовтий корпуси, а вартість становить $245, тобто близько 10 990 грн за офіційним курсом НБУ на 30 вересня (44,86 грн/$). Роздрібні продажі стартують у жовтні. Інформації про вихід на інші ринки поки немає.