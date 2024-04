Samsung A55 або Nothing Phone 2: що краще купити до 20 тисяч

Смартфони середнього класу Samsung A55 і Nothing Phone 2a порівняли. В одному з випусків на YouTube-каналі KLGadgetTV з’ясували, яку модель середнього класу краще брати: Nothing Phone 2a або Samsung Galaxy A55.

Nothing Phone 2a краще лежить у руці порівняно з Samsung Galaxy A55. Хоча у Nothing незвичайний дизайн задньої панелі, а у Samsung – алюмінієва рама преміум-класу. Також у Nothing більший екран і сам по собі він тонший.

Galaxy A55 працює на процесорі Exynos 1480 (12/256 ГБ), Nothing – Dimensity 7200 Pro (12/256 ГБ). При цьому розширити обсяг пам’яті за допомогою флешки ви зможете лише у Samsung.

Працюють смартфони майже однаково швидко, але Nothing – трохи спритніший у повсякденних завданнях. В іграх різниці між пристроями ви практично не помітите. Результати тестів ви можете побачити нижче на зображеннях.

Galaxy A55 порівняно з конкурентом оновлюватиметься довше. Samsung пропонує 4 роки оновлень системи та 5 років оновлень безпеки.

Що стосується камер, то в A55 є макрокамера на 5 МП, якої взагалі немає в Nothing. Також у Samsung є основна камера на 50 МП і ультраширик на 12 МП, тоді як у Nothing Phone 2a обидві ці камери мають роздільну здатність 50 МП. Оптична стабілізація є в обох смартфонів. З прикладами знімків ви можете ознайомитися вище. Загалом різниця в фото полягає здебільшого в передачі кольору.

Ємність акумулятора в обох пристроїв – 5000 мА*год. Працюють обидва смартфони цілий день без підзарядки. При цьому максимальна потужність підтримуваної зарядки у Nothing – 45 Вт, у Samsung – 25 Вт.

Висновки

Із Samsung Galaxy A55 і Nothing Phone 2а набагато вигідніше купити останній. Він сам по собі цікавіший і коштує менше.