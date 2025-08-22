Ці звички вбивають вашу пральну машинку: топ-5 поширених помилок користувачів

Без пральної машинки годі уявити сучасний побут. Тож коли вона ламається, це зазвичай стає справжньою катастрофою. Однак у більшості випадків винуватцями цієї побутової драми є саме власники техніки. Експерти назвали кілька найбільш поширених помилок, яких люди пропускаються під час користування пральною машинкою. Ці помилки, що давно увійшли у звичку, значно скорочують термін служби пралки, повільно руйнуючи її найважливіші деталі та системи.

Помилка №1: перевантаження барабану

Цю шкідливу звичку можна назвати головним ворогом будь-якої пральної машинки. Намагаючись помістити у пралку більше білизни, ніж передбачено її конструкцією, користувачі хочуть заощадити. Однак в результаті отримують лише черговий рахунок за ремонт. Внаслідок перевантаження барабану у пральної машинки може перегрітися двигун. Крім того це значне навантаження на ремені, що із часом можуть розтягнутися, не кажучи вже про високий ризик пошкодження підшипників.

Помилка №2: занадто багато пральних засобів

Коли ви переборщуєте із правильним порошком чи кондиціонером, у барабані пральної машинки утворюється надто багато піни. Її проникнення у електроніку може викликати серйозну поломку. Не менш шкідливим є наліт, що утворюється коли машинка не справляється із повним вимиванням пральних засобів. У барабані може з’явитися неприємний запах та навіть пліснява.

Помилка №3: прання взуття у звичайному режимі

Тут усе ще простіше. Барабан пральної машинки у такій ситуації страждає від ударів підошви та інших твердих елементів взуття. Крім того із взуття у пральну машинку можуть потрапити камінці та інше дрібне сміття, що часто призводить до засмічення фільтру чи насосу.

Помилка №4: ігнорування потреби очистки фільтру

Коли власник не звертає уваги на необхідність почистити фільтр, вода з пральної машинки починає зливатися значно повільніше. Якщо цю проблему довго ігнорувати, постійно перевантажений насос остаточно вийде з ладу.

Помилка №5: користування пралкою при сильно зношених ущільнювачах

Зношеність ущільнювачів, зокрема тих, що знаходяться на манжетах дверцят – це серйозна проблема, ігнорування якої може призвести до фатальних наслідків. Вода може просочитися назовні або ж потрапити на електроніку. Як наслідок коротке замикання, а з часом і корозія.