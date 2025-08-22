Ученые выяснили, когда вреднее всего пропускать школу: есть риск стремительно скатиться до двоек

Британские ученые из Университета Стратклайда вместе с немецкими учеными из Университета Глазго пришли к интересному выводу. Они провели ряд исследований с участием 8000 школьников и выяснили, на каком этапе обучения опаснее всего пропускать школьные занятия. Ученые довольно точно обозначили период, который играет ключевую роль в образовании детей и может повлиять на дальнейшие успехи в учебе.

Когда не следует пропускать школу?

Согласно результатам исследований ученых, самым вредным для школьников будет пропуск занятий в конце младшей и в начале средней школы. Если в этот период ребенка не будет на уроках, его уровень знаний может снизиться по меньшей мере вдвое.

Результаты исследований относительно влияния пропусков в обучении на успешность учащихся были опубликованы в Американском журнале исследований в области образования. Там они произвели настоящий фурор. В частности, в статье ученые отмечают, что отсутствие на уроках будет иметь одинаково негативные последствия, несмотря на ее причину. Даже если это разрешенное отсутствие по состоянию здоровья, ущерб от него будет не меньше, чем в случае несанкционированных пропусков. Ведь именно в конце обучения в младшей школе и начале старшей дети проходят очень сложный этап, требующий полной включенности в учебный процесс.

Что делать, если ребенок уже много пропустил?

Ученые рекомендуют родителям, дети которых уже пропустили несколько недель занятий в самый ответственный период, приложить все усилия, чтобы помочь им догнать программу. Ведь при переходе в среднюю школу дети начинают изучать немало новых предметов. Самостоятельно им может быть сложно справиться с этим совершенно новым для них опытом. Если же пробелы не связаны с состоянием здоровья, следует сделать все возможное, чтобы избежать отсутствия ребенка на занятиях именно в этот, самый важный для его образования период.