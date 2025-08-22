Вчені з’ясували, коли найшкідливіше пропускати школу: є ризик стрімко скотитися до двійок

Британські вчені з Університету Стратклайда разом із німецькими науковцями з Університету Глазго прийшли до цікавого висновку. Вони провели низку досліджень за участі 8000 школярів та з’ясували, на якому етапі навчання найнебезпечніше пропускати шкільні заняття. Вчені досить точно окреслили період, який відіграє ключову роль в освіті дітей і може вплинути на їх подальші успіхи в навчанні.

Коли не варто пропускати школу?

Згідно з результатами дослідженнь науковців, найшкідливішим для школярів буде пропуск занять наприкінці молодшої та на початку середньої школи. Якщо в цей період дитини не буде на уроках, її рівень знань може знизитись щонайменше удвічі.

Результати досліджень, щодо впливу пропусків у навчанні на успішність учнів були опубліковані в Американському журналі досліджень в галузі освіти. Там вони здійснили справжній фурор. Зокрема у статті вчені зазначають, що відсутність на уроках матиме однаково негативні наслідки незважаючи на її причину. Навіть якщо це дозволена відсутність за станом здоров’я, шкода від неї буде не меншою, ніж у разі несанкціонованих пропусків. Адже саме наприкінці навчання у молодшій школі та на початку старшої діти проходять дуже складний етап, що вимагає повної включеності в навчальний процес

Що робити, якщо дитина вже чимало пропустила?

Вчені рекомендують батькам, діти яких вже пропустили кілька тижнів занять у найвідповідальніший період, прикласти всіх зусиль, аби допомогти їм наздогнати програму. Адже під час переходу до середньої школи діти починають вивчати чимало нових предметів. Самотужки їм може бути складно впоратися із цим цілковито новим для них досвідом. Якщо ж пропуски не пов’язані зі станом здоров’я, варто зробити все можливе, щоб уникнути відсутності дитини на заняттях саме в цей, найважливіший для її освіти період.