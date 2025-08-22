Что делать, если закончились минуты: в «Киевстар» дали ответ

Абоненты мобильного оператора Киевстар получили возможность заказывать новый пакет услуг в любое удобное для них время. Для этого им больше не нужно ожидать, пока истечет срок действия предыдущего пакета. Как только закончатся минуты, гигабайты мобильного интернета или любые другие услуги, достаточно набрать несколько цифр и вы снова на связи.

Как подключить новый пакет услуг?

Чтобы заказать пакет услуг в пределах своего тарифного плана вне графика, можно воспользоваться несколькими опциями. В частности:

набрать номер 477*202;

воспользоваться приложением «Мой Киевстар»;

обратиться в контакт-центр оператора;

посетить фирменный магазин «Киевстар».

В операторе отметили, что внеочередное подключение пакета услуг – отличная возможность для абонентов, которым не хватает услуг в стандартном пакете. Раньше подключить новый пакет в любое время было невозможно. Требовалось ожидать завершения срока действия предыдущего и включения поденного тарифа. Сейчас ни одно из этих условий больше не действует, а клиенты могут в любое время восстановить запасы минут, СМС и гигабайтов мобильного интернета.

Как узнать, за что оператор снимает деньги?

У абонентов также иногда возникает вопрос, куда исчезают деньги со счета. Ведь некоторые клиенты «Киевстар» уже годами пользуются одним и тем же тарифным планом, не слишком следя за изменением его стоимости или появлением дополнительных платных услуг.

В «Киевстаре» рассказали, как просмотреть подробную информацию о своем тарифе, узнать, какие услуги он предусматривает и сколько стоит. Вот несколько простых способов:

воспользоваться запросом *100*01*2#;

просмотреть на официальном сайте «Киевстар», предварительно пройдя процедуру авторизации;

с помощью приложения «Мой Киевстар»;

позвонить по номеру 466*66.

Используя эти простые способы, абоненты могут всегда быть в курсе, за что именно оператор снимает средства с их счета. В частности, они имеют возможность вовремя выяснить, что часть услуг по действующему тарифу просто не используют и выбрать для себя более оптимальный и бюджетный вариант.