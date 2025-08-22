Що робити, якщо закінчилися хвилини: у «Київстар» дали відповідь

Абоненти мобільного оператора Київстар отримали можливість замовляти новий пакет послуг у будь-який зручний для них час. Для цього їм більше не потрібно очікувати, доки спливе термін дії попереднього пакету. Щойно закінчаться хвилини, гігабайти мобільного інтернету чи будь-які інші послуги, достатньо лише набрати кілька цифр і ви знову на зв’язку.

Як підключити новий пакет послуг?

Щоб замовити пакет послуг у межах свого тарифного плану поза графіком, можна скористатися кількома опціями. Зокрема:

набрати номер 477*202;

скористатися застосунком «Мій Київстар»;

звернутися до контакт-центру оператора;

навідатися до фірмового магазину «Київстар».

У операторі зазначили, що позачергове підключення пакету послуг – це чудова можливість для абонентів, яким не вистачає послуг у стандартному пакеті. Раніше підключити новий пакет у будь-який час було неможливо. Потрібно було очікувати завершення терміну дії попереднього і увімкнення поденного тарифу. Зараз жодна з цих умов більше не діє, а клієнти можуть у будь-який час поновити запас хвилин, СМС та гігабайтів мобільного інтернету.

Як дізнатись, за що оператор знімає гроші?

У абонентів також час від часу виникає питання, куди зникають гроші з рахунку. Адже деякі клієнти «Київстар» вже роками користуються одним і тим самим тарифним планом, не надто слідкуючи за зміною його вартості чи появою додаткових платних послуг.

У «Київстар» розповіли, як переглянути детальну інформацію про свій тариф, дізнатися, які послуги він передбачає та скільки коштує. Ось кілька простих способів:

скористатися запитом *100*01*2#;

переглянути на офіційному сайті «Київстар», попередньо пройшовши процедуру авторизації;

з допомогою додатку «Мій Київстар»;

зателефонувати за номером 466*66.

Користуючись цими простими способами, абоненти можуть завжди бути в курсі, за що саме оператор знімає кошти з їх рахунку. Зокрема вони мають можливість вчасно з’ясувати, що частину послуг за діючим тарифом просто не використовують і обрати для себе більш оптимальний та бюджетний варіант.