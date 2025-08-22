Купюра номиналом в 20 гривен выглядит по-новому: изменения инициировал Нацбанк

С 21 августа 2025 г. в Украине появились обновленные банкноты номиналом 20 гривен. Национальный банк сообщил, что главным отличием от предыдущего образца стал патриотический лозунг «Слава Украине! Героям слава!», который теперь можно увидеть в правой верхней части оборотной стороны купюры.

Все остальные элементы, портрет Ивана Франко, изображение здания Львовской оперы, цветовая гамма и защитные признаки остались без изменений по сравнению с банкнотами образца 2018 года.

Почему возникла идея обновить дизайн?

В НБУ объясняют, что обновление дизайна не только технический шаг. Оно имеет и символическое значение, ведь это знаменитое поздравление украинцев, и теперь оно запечатлено и на национальной валюте.

Что будет со старыми банкнотами?

Нацбанк отмечает, что украинцам не нужно специально обменивать купюры предыдущего образца. И старые и новые банкноты остаются законным платежным средством и подлежат обязательному приему всеми учреждениями и предпринимателями на территории Украины.

Обновленные двадцатки будут выпускаться постепенно — они будут поступать в банки и СИТ-компании для подкрепления касс и замены изношенных или поврежденных купюр.

Патриотических денег становится больше

Это не первый случай, когда на украинских деньгах появился патриотический лозунг. В августе 2024 года по случаю 33-й годовщины Независимости Нацбанк впервые презентовал модифицированные банкноты — тогда были выпущены 1000, 500 и 50 гривен с надписью «Слава Украине! Героям слава!».

По словам представителей регулятора, подобная практика продолжится и в будущем. В планах обновление банкнот номиналами 100 и 200 гривен. Это означает, что в течение нескольких лет практически вся серия современных украинских денег получит единственный символический элемент.

Специалисты отмечают, что изменения не повлияют на уровень защиты банкнот. Все современные купюры сохраняют многоуровневую систему защитных элементов: водяные знаки, защитные ленты, изменяющие цвет краски, микротекст и т.д. Это позволяет украинской валюте отвечать международным стандартам безопасности.