Назван город Украины, где осенью начнут тестировать 5G-связь

Осенью 2025 года Львов станет первым украинским городом, где в тестовом режиме заработает мобильная связь пятого поколения. Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной военной администрации.

Рабочая встреча и ключевые договоренности

21 августа во Львове прошла рабочая встреча с участием заместителя председателя обладминистрации Александра Кулепина и команды Министерства цифровой трансформации Украины. К обсуждению присоединились заместитель министра развития цифровой инфраструктуры Станислав Прибитько и эксперт Минцифры Надежда Бабич.

Основная тема – запуск пилотного проекта 5G-связи во Львове и согласование следующих шагов по развитию цифровой инфраструктуры в регионе.

По словам Александра Кулепина, подготовка к запуску проходит в рамках правительственного постановления «О быстром строительстве сетей», которое уже проходит практическое тестирование.

«Большая благодарность нашим гостям из Минцифры за приезд, а также мобильным операторам за открытый диалог и общее видение развития. Вместе мы двигаемся к более качественной и современной связи для жителей области», — подчеркнул он.

Во Львовской ОВ отметили, что первый пилот 5G будет запущен уже осенью этого года.

Чем отличается 5G от 4G?

Пятое поколение мобильной связи 5G является принципиально новым по сравнению с нынешним 4G. Технология работает в более широком диапазоне радиочастот, что позволяет достичь гораздо более высоких скоростей и более стабильного соединения.

Эксперты отмечают, что 5G открывает возможности не только для более быстрого интернета, но и для развития «умных городов». Новая сеть может стать основой цифровой трансформации целых отраслей.

Перспективы для Украины

Напомним, что еще в ноябре 2024 года было объявлено о планах сделать Львов первым городом Украины из 5G. Если пилотный проект покажет успешные результаты, технология планируется распространить на Киев, Одессу и другие крупные города.

Развитие 5G в Украине — не только повышение скорости мобильного интернета, но и важный шаг к интеграции с цифровыми стандартами ЕС.