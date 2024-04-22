Samsung безкоштовно замінить екрани старих флагманів

Компанія Samsung визнала проблему з поломкою екранів у смартфонах Galaxy S21 і S22. Згідно з інформацією, опублікованою порталом Sammobile, користувачам, які зіткнулися з даною проблемою, буде надано безкоштовну заміну екрану.

Згідно з джерелом, власники смартфонів Samsung Galaxy S21 і S22 можуть розраховувати на негарантійну і безкоштовну заміну екрана, якщо на їхніх пристроях без фізичного втручання з’явилися горизонтальні зелені смуги на дисплеї. Наразі така послуга доступна тільки для жителів Індії.

У середині квітня в мережі почали з’являтися скарги від власників старих флагманських смартфонів Samsung. Вони зазначали, що на екранах їхніх пристроїв з’явилися зелені горизонтальні смуги. У всіх випадках проблема виникала не через фізичні пошкодження, а після оновлення до One UI 6.1 або після тривалої гри на смартфоні.

Користувачі, які зіткнулися з цією проблемою, не змогли вирішити її простим скиданням пристрою до заводських налаштувань, що вказує на апаратну поломку. Скарги стосувалися старих смартфонів Samsung, на які вже не поширюється гарантія.

З чим саме пов’язана ця проблема і чи зможуть користувачі з інших країн розраховувати на безоплатну заміну екрана, не уточнюється.