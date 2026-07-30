Єдина у світі плавуча АЕС пройшла міжнародний аудит безпеки

Єдина у світі діюча плавуча атомна електростанція — російська «Академік Ломоносов», пришвартована в арктичному порту Певек на Чукотці, — пройшла аудит безпеки. Двотижневу перевірку проводила команда з 13 фахівців Московського центру Всесвітньої асоціації операторів АЕС (WANO) за участю одного представника Китаю.
Що перевіряли
Інспектори оцінювали організацію експлуатації, технічне обслуговування, інженерну підтримку, радіаційний захист і готовність до надзвичайних ситуацій. За підсумками перевірки зауважень виявилося менше, ніж під час попереднього аудиту 2022 року, а директор станції Віктор Єлагін заявив, що результати ставлять плавучий енергоблок «в один ряд із найкращими АЕС Росії».
Варто зважати на контекст: аудит проводив саме московський центр WANO, тож ідеться радше про галузеву самоперевірку, ніж про незалежну міжнародну інспекцію на кшталт місій МАГАТЕ.
Що таке «Академік Ломоносов»
|Параметр
|Значення
|Реактори
|2 × КЛТ-40С (криголамного типу)
|Електрична потужність
|70 МВт (2 × 35 МВт)
|Розміри
|144 × 30 м
|Водотоннажність
|21 000 тонн
|Цикл перезавантаження палива
|3 роки
|Проєктний ресурс
|40 років (із можливістю продовження до 50)
Станція являє собою несамохідну сталеву баржу з двома реакторами КЛТ-40С — тими самими, що використовуються на атомних криголамах. Вона працює з 2020 року, постачаючи електроенергію та тепло ізольованим прибережним поселенням Чукотки, куди тягнути традиційні мережі економічно недоцільно.
Відкриті питання
Концепція плавучих АЕС давно викликає дискусії серед експертів з ядерної безпеки — від вразливості до екстремальних штормів до складнощів реагування на аварії у віддалених районах. За планом, після завершення експлуатації відпрацьоване паливо та радіоактивні відходи мають вивезти на материкові сховища, однак довгострокова логістика цього процесу в умовах Арктики залишається нетривіальним завданням.
Попри це, напрямок розвивається: Росія вже будує модернізовані плавучі енергоблоки для Баїмського гірничого кластера, а інтерес до концепції виявляють і інші країни, зокрема Китай.