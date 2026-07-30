Єдина у світі плавуча АЕС пройшла міжнародний аудит безпеки

Єдина у світі діюча плавуча атомна електростанція — російська «Академік Ломоносов», пришвартована в арктичному порту Певек на Чукотці, — пройшла аудит безпеки. Двотижневу перевірку проводила команда з 13 фахівців Московського центру Всесвітньої асоціації операторів АЕС (WANO) за участю одного представника Китаю.

Що перевіряли

Інспектори оцінювали організацію експлуатації, технічне обслуговування, інженерну підтримку, радіаційний захист і готовність до надзвичайних ситуацій. За підсумками перевірки зауважень виявилося менше, ніж під час попереднього аудиту 2022 року, а директор станції Віктор Єлагін заявив, що результати ставлять плавучий енергоблок «в один ряд із найкращими АЕС Росії».

Варто зважати на контекст: аудит проводив саме московський центр WANO, тож ідеться радше про галузеву самоперевірку, ніж про незалежну міжнародну інспекцію на кшталт місій МАГАТЕ.

Що таке «Академік Ломоносов»

Параметр Значення Реактори 2 × КЛТ-40С (криголамного типу) Електрична потужність 70 МВт (2 × 35 МВт) Розміри 144 × 30 м Водотоннажність 21 000 тонн Цикл перезавантаження палива 3 роки Проєктний ресурс 40 років (із можливістю продовження до 50)

Станція являє собою несамохідну сталеву баржу з двома реакторами КЛТ-40С — тими самими, що використовуються на атомних криголамах. Вона працює з 2020 року, постачаючи електроенергію та тепло ізольованим прибережним поселенням Чукотки, куди тягнути традиційні мережі економічно недоцільно.

Відкриті питання

Концепція плавучих АЕС давно викликає дискусії серед експертів з ядерної безпеки — від вразливості до екстремальних штормів до складнощів реагування на аварії у віддалених районах. За планом, після завершення експлуатації відпрацьоване паливо та радіоактивні відходи мають вивезти на материкові сховища, однак довгострокова логістика цього процесу в умовах Арктики залишається нетривіальним завданням.

Попри це, напрямок розвивається: Росія вже будує модернізовані плавучі енергоблоки для Баїмського гірничого кластера, а інтерес до концепції виявляють і інші країни, зокрема Китай.