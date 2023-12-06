Hardnews

Названі смартфони на Android, власники яких задоволені найбільше

06.12.2023
Android 14

Рейтинг актуальний станом на кінець листопада 2023 року і складений творцями популярного бенчмарка AnTuTu.

Це топ смартфонів під управлінням операційної системи Android. Найбільше власники задоволені смартфоном з гнучким дисплеєм HONOR Magic V2, він радує 96,77% користувачів. Друге місце посідає iQOO 12 Pro з 96,06%. До трійки лідерів також увійшов флагманський смартфон Sasmung Galaxy S23 Ultra, який подобається 95,68% власників.

Весь топ-10:

  1. HONOR Magic V2 — 96,77%.
  2. iQOO 12 Pro — 96,06%.
  3. Sasmung Galaxy S23 Ultra — 95,68%.
  4. Xiaomi MIX Fold 3 — 94,29%.
  5. vivo X100 — 94,13%.
  6. iQOO 12 — 94,11%.
  7. Meizu 20 Pro — 94,02%.
  8. realme GT5 — 93,36%.
  9. vivo X90 Pro+ — 92,56%.
  10. Samsung Galaxy S23 — 92,5%.

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06.12.2023
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