Названі смартфони на Android, власники яких задоволені найбільше

Рейтинг актуальний станом на кінець листопада 2023 року і складений творцями популярного бенчмарка AnTuTu.
Це топ смартфонів під управлінням операційної системи Android. Найбільше власники задоволені смартфоном з гнучким дисплеєм HONOR Magic V2, він радує 96,77% користувачів. Друге місце посідає iQOO 12 Pro з 96,06%. До трійки лідерів також увійшов флагманський смартфон Sasmung Galaxy S23 Ultra, який подобається 95,68% власників.
Весь топ-10:
- HONOR Magic V2 — 96,77%.
- iQOO 12 Pro — 96,06%.
- Sasmung Galaxy S23 Ultra — 95,68%.
- Xiaomi MIX Fold 3 — 94,29%.
- vivo X100 — 94,13%.
- iQOO 12 — 94,11%.
- Meizu 20 Pro — 94,02%.
- realme GT5 — 93,36%.
- vivo X90 Pro+ — 92,56%.
- Samsung Galaxy S23 — 92,5%.
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