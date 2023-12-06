Названі смартфони на Android, власники яких задоволені найбільше

Рейтинг актуальний станом на кінець листопада 2023 року і складений творцями популярного бенчмарка AnTuTu.

Це топ смартфонів під управлінням операційної системи Android. Найбільше власники задоволені смартфоном з гнучким дисплеєм HONOR Magic V2, він радує 96,77% користувачів. Друге місце посідає iQOO 12 Pro з 96,06%. До трійки лідерів також увійшов флагманський смартфон Sasmung Galaxy S23 Ultra, який подобається 95,68% власників.

Весь топ-10:

HONOR Magic V2 — 96,77%. iQOO 12 Pro — 96,06%. Sasmung Galaxy S23 Ultra — 95,68%. Xiaomi MIX Fold 3 — 94,29%. vivo X100 — 94,13%. iQOO 12 — 94,11%. Meizu 20 Pro — 94,02%. realme GT5 — 93,36%. vivo X90 Pro+ — 92,56%. Samsung Galaxy S23 — 92,5%.