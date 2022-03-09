В крипту не втечеш: росіянам обмежують можливість роботи з криптовалютами

Найбільші крипртовалютні майнінгові пули припинили співпрацю з громадянами Росії. Таким чином онлайн-ресурси для генерування крипти покарали росіян за жорстоку війну, розв’язану ними в Україні. Деякі майнінгові пули заборонили реєстрацію для користувачів з російськими IP-адресами, інші ж навіть розірвали контракти зі своїми постійними клієнтами.





Першим онлайн-ресурсом, що заборонив росіянам майнити крипту, став BTC.com. За сумарним хешрейтом Bitcoin цей пул наразі займає 8 місце у світі. Обмеження, які було встановлено з 5 березня, забороняють компаніям з РФ та громадянам країни-окупанта реєструватися на пулі BTC.com. Тож майнити Bitcoin росіянам тепер буде вкрай складно.

Вдарять нові санкції й по російським прихильникам Ethereum. Адже з ними відмовився працювати найпотужніший Ethereum-пул Ethermine, який генерує близько 33% цієї криптовалюти.

Не захотів «фінансувати війну в Україні» й оператор крипто-пулу Bitfly. В оновленому договорі для користувачів компанія, що керує онлайн-ресурсом, відмовилася співпрацювати з громадянами Росії та Білорусі, посилаючись на закон про відмивання грошей.

Не зможуть користувачі з російськими IP користуватися й послугами майнінгового гіганта Flexpool. У компанії зазначити, що жодним чином не бажають бути учасниками нападу на Україну, хоч би й у фінансовому сенсі. Тож крипто-пул переведе всі кошти користувачів з РФ на їхні цифрові гаманці та припинить будь яку співпрацю з ними.

У Flexpool зазначили, що зменшуючи доходи росіян, намагаються вплинути на хід війни та позбавити країну-агресора її фінансової потужності. Водночас майнінговий портал пообіцяв відновити співпрацю з російськими користувачами за умови мирного розв’язання військового конфлікту з Україною.

Нагадаємо, що кількома днями раніше громадянам РФ заборонили реєструватися на одній з найбільших у світі криптовалютних бірж WhiteBIT. Таким чином ресурс позбавив доходу тисячі російських майнерів та торговців криптою.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿