OnePlus 16 стане справжнім монстром: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro та батарея на 9000 мАг

Видання GSMArena розкрило амбітні плани OnePlus щодо їхнього наступного флагмана. Судячи з витоку, OnePlus 16 обіцяє стати справжнім технологічним гігантом, який отримає «залізо» наступного покоління.

Рекордна продуктивність: Смартфон працюватиме на ще не анонсованому процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Для максимальної швидкодії інженери планують використати оперативну пам’ять новітнього стандарту LPDDR6 та швидкий накопичувач UFS 4.1.

Автономність планшета: Головною несподіванкою стала ємність акумулятора — 9000 мАг. Це майже вдвічі більше за сучасні стандарти. При цьому підтримуватиметься швидка зарядка: 120 Вт по дроту та 50 Вт бездротовим шляхом.

Екран та камери: Дисплей BOE X5 отримає частоту оновлення 240 Гц (що рідкість для неігрових смартфонів) та роздільну здатність 1220p. Фотоможливості забезпечить потрійна камера з двома сенсорами по 200 Мп (основний та перископічний телевік). Також обіцяють сканер відбитків нового покоління та покращений вібромотор.