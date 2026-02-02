На що українці готові витрачати гроші до Дня закоханих, а що йде в минуле?

Аналітичне дослідження Codes, присвячене пошуковій поведінці українців напередодні 14 лютого за 2023–2025 роки, показало, що у святкових запитах відбувся несподіваний зсув. Інтерес до формулювання «день закоханих» знизився майже на 18%, водночас запит «подарунки на 14 лютого» напередодні свята зріс до ~74 000 пошуків. Це свідчить про те, що романтика не зникає — вона стає більш практичною та прикладною.

Романтика зникає? Спостерігається 18% зниження попиту на «день закоханих»!

У ході дослідження було з’ясовано, що в 2025 році українці так само часто вводили в пошуковик запити «14 лютого» та «день святого валентина», що і минулого року, а ось «день закоханих» — на 18,2% менше. Що це може означати:

Загалом інтерес до «Дня святого Валентина» не впав.

Трансформувалось сприйняття свята. Українці стали ставитися до нього більш стримано, без пафосу та зайвої емоційності.

Цікавий факт: ще на 18,6% знизилась частота граматично некоректного запиту «день валентіна» (з 5400 до 4400), що свідчить про зростання уважності до сучасних мовних норм.

Подарункова поведінка: менше шаблонів — більше адресності

У 2024-2025 роках просіли запити «подарунок на день закоханих» (на 34,5%), «подарунки до дня закоханих» й «подарунок до дня закоханих» (на 23,1%), «ідеї подарунку на день закоханих» (на 44,4%) тощо.

Українцям перестають бути цікавими типові добірки «для натхнення». Користувачі дедалі частіше переходять до швидкого практичного вибору.

Незмінною залишилась частота запитів «подарунки дівчині на 14 лютого», «подарунок дівчині на день закоханих», «подарунок хлопцеві на день закоханих» й «подарунок дружині на день закоханих». Це говорить про тенденцію до персоналізованих проявів уваги.

Цікавий факт: значно зросла частота запиту «подарунок чоловіку на 14 лютого» (на 50%). Це свідчить про переосмислення традицій: День св. Валентина все більше сприймається як парне свято, замість сценарію «чоловік → жінка».

Айфони, 1001 троянда чи Рафаелло: що купують українці на 14 лютого?

Попри перехід на більш прагматичний підхід до святкування класичні презенти для коханих не втрачають своєї актуальності. У лютому суттєво збільшується кількість наступних запитів (порівняно з не святковими місяцями):

«квіти на день закоханих» — з 30 до 320;

«букети на день закоханих» — з 40 до 320;

«квіти на день валентина» — з 20 до 260;

«цукерки на 14 лютого» — з 20 до 90;

«шоколад на 14 лютого» — з 10 до 50.

Цікавий факт: квіти та солодощі на 14 лютого, як правило, не основний подарунок, а доповнення, такий собі приємний бонус.

День Валентина залишився лише в соцмережах?

На формування тенденцій святкування 14 лютого впливають соціальні мережі, зокрема Instagram й TikTok. У коротких гайд-відео подаються добірки конкретних подарунків для дружини/дівчини/чоловіка/хлопця. Після їх перегляду користувачі звертаються до пошуковика не за натхненням, а з вже готовими варіантами подарунка, наприклад «електронна рамка» чи «фотокнига». Google потрібен їм для порівняння цін та швидкого замовлення.

Для бізнесу: структуровані добірки подарунків («До 2000 гривень», «Для дружини» тощо) спрощують вибір для покупців та підвищують конверсію.

Коли зростає інтерес до романтики?

За тиждень до свята частота запиту «куди піти на 14 лютого» стрімко зростає: у 2024 році — з 4 до 260, а у 2025 — з 4 до 320. Так само збільшується попит на сценарії побачень та рецепти страв для романтичної вечері вдома. Це вказує на імпульсивну модель святкування та бажання отримати готове рішення без складної підготовки.

Українці починають планувати свято в останній момент — за 2-14 днів до дати.

Скільки коштує кохання: чи шукають закохані знижки та акції?

Цікаво, що перед Днем Валентина українці майже не шукають способів заощадити на подарунках. Попит формується не низькими цінами, а емоціями й практичністю.

Частота запитів «подарунки до 14 лютого» напередодні свята становить близько 74000, а от «знижки на 14 лютого», «акції день закоханих», «розпродаж до 14 лютого» — всього 10-70, тобто менш ніж 0,01% відповідного обсягу.

Що чекати від Дня Валентина у 2026 році?

Свято стає більш спокійним, раціональним і прагматичним. Люди відмовляються від випадкових покупок на користь речей, які справді потрібні або викликають емоції. Замість універсальних ідей «для всіх» зростає попит на персональні сценарії — під конкретну людину, бюджет і формат стосунків.

Основні інсайти щодо Дня Валентина:

На вибір подарунків дедалі сильніше впливають соцмережі, зокрема Instagram й TikTok. Там користувачі шукають готові добірки подарунків, з прикладами реального використання.

За статистикою планування дозвілля починається за 2-14 днів до свята. В лютому переважають запити на ідеї романтичного побачення вдома чи в закладі.

Класичні презенти на кшталт квітів та солодощів не втрачають своєї популярності. При цьому економія не в пріоритеті: важливіші емоції та практичність.

Порада: Бізнесу для підвищення конверсії слід переглянути формати контенту: перевантажені каталоги краще замінити на вузькі добірки під чіткий запит, на кшталт «Для дівчини до 1000 гривень», «Для дружини» тощо.

Добре працюють Reels в Instagram та відео в TikTok з реальними оглядами товарів та демонстрацією користі, а також гайди на кшталт «Романтична вечеря на двох за 30 хвилин», «Де відсвяткувати 14 лютого: ідеї для закоханих» тощо.