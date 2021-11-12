Названо 5 речей, які вбивають ваш ПК

Ми хочемо, щоб комп’ютери служили нам вічно. Але якщо ваш ПК швидко виходить із ладу, то виною тому можуть виявитися саме ваші звички. Розповідаємо, яких дій варто уникати, щоб комп’ютер пропрацював якнайдовше.





1. Ви не звертаєте уваги на проблеми з перегріванням

Перегрів – смертельний ворог комп’ютера. Якщо він перегрівається, процесор може сповільнитись, знизивши оберти для підтримки прийнятної температури або навіть повністю вимкнутись. Тривала робота при високих температурах може скоротити термін служби процесора, вентиляторів і батареї. Для настільних комп’ютерів рішення досить просте: переконайтеся, що в корпусі забезпечується достатній приплив повітря, вистачає вентиляційних отворів та вентиляторів, щоб охолоджене повітря проходило через основні компоненти. Поставте корпус подалі від тісних шаф та інших місць, які затримують тепло.

Ноутбуки потребують більшої уваги. Їх портативність грає злий жарт: їх кладуть на ковдри або пледи, що блокує потік повітря, а іноді ковдра взагалі закриває вентиляційні отвори, чого робити категорично не можна.

По можливості використовуйте ноутбук на плоскій поверхні (тоді гумові ніжки трохи піднімають його над столом) або принаймні переконайтеся, що на ваших колінах немає речей, які можуть блокувати потік повітря. В іншому з ноутбуками діють ті ж правила: не залишайте їх при високій температурі (наприклад, в машині в сонячний день) і час від часу видмухуйте з них пил.

2. Не чистете комп’ютер

Усі комп’ютери згодом накопичують пил, через що компоненти нагріваються і вентилятори працюють активніше. Хоча регулярне чищення може допомогти, в першу чергу важливо запобігти попаданню пилу та бруду у ваш комп’ютер.

Наприклад, сигаретний дим і шерсть свійських тварин ускладнять проблеми, а розміщення системного блоку на підлозі гарантує, що в повітрозабірник потрапить більше пилу, волосся та сміття. А якщо у вас на підлозі килим, ви швидше за все блокуєте припливний вентилятор блоку живлення. По можливості поставте комп’ютер на стіл або підставку і переконайтеся, що на ваших вентиляторах є фільтри.

Крім того, не їжте і не пийте поряд з комп’ютером або принаймні будьте обережні, коли ви це робите. Попадання крихт у клавіатуру не тільки неприємно, але й може призвести до пошкодження перемикачів, а деякі клавіші буде важче натискати. Не кажучи вже про пролиту на ноутбук каву.

3. Ви недбало поводитеся з ноутбуком

Користувачі часто піднімають ноутбуки за дисплей, відкривають петлі з одного боку із занадто великою силою і кидають їх на диван з протилежного боку кімнати, або використовують закритий ноутбук як підставку. Це може призвести до зношування шарніра ноутбука або тріщин в корпусі.

А якщо у вашому ноутбуці замість твердотільного накопичувача використовується традиційний жорсткий диск, то під час підкидання або струшування комп’ютера, особливо якщо в цей час диск активний, його головка може зміститися. Тоді ви пошкодуєте, що не зробили резервну копію своїх даних.

4. Неправильно заряджаєте акумулятор

Батареї з часом розряджаються і автономність ноутбука падає. Щоб продовжити термін служби батареї, краще розряджати її не до 0% і часто заряджати: правило приблизно таке ж, як для смартфонів. Якщо акумулятор здувся, необхідно припинити використання комп’ютера та замінити батарею, щоб не зіткнутися з вибухом.

5. Ігноруєте правила електробезпеки

Ваш комп’ютер споживає значну кількість енергії та для нього небезпечні перепади напруги в мережі. Блок живлення вашого ПК включає базовий захист від перенапруги, але надійніше захистити його за допомогою спеціального пристрою, який потрібно міняти кожні три-п’ять років. Майте на увазі, що мережеві фільтри не захищають від стрибків високої напруги (наприклад, при ударі блискавки), але можуть виручити при невеликих перепадах напруги і продовжити термін служби вашого ПК.

Можна навіть купити джерело безперебійного живлення (ДБЖ). Цей пристрій містить резервну батарею, яка запобігає втраті даних на вашому ПК при раптовому вимкненні електроенергії.

Не втримались, і бонусом, для наших читачів – порада №6.

6. Не використовуєте антивірус

Здоровий глузд – річ цінна, але на нього не можна повністю покладатися при захисті від шкідливих програм. Навіть звичні сайти можуть бути заражені шкідливим програмним забезпеченням, а уважність не завжди допоможе. Отже, використовуйте антивірус на комп’ютері.

Крім того, не забувайте про базові методи безпеки: оновлюйте своє програмне забезпечення, використовуйте надійний менеджер паролів і навчіться визначати фішинг. Не використовуйте піратське програмне забезпечення та захистіть свій домашній Wi-Fi.