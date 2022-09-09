Як правильно зберігати ноутбук, смартфон чи інший гаджет, якщо він не потрібен

У житті бувають ситуації, коли нам якийсь пристрій найближчим часом не знадобиться. Здавалося б, у чому питання? Ну не потрібен гаджет, то можна покласти його на полицю і забути про нього. Але є деякі нюанси — ви ж хочете за півроку отримати свій пристрій цілим і неушкодженим?





Джерело живлення

Головна частина будь-якого мобільного девайсу – джерело живлення. Тут усе дуже просто. Якщо ваш гаджет містить акумулятор, перед тим, як ви поставите його на полицю, необхідно повністю зарядити пристрій.

Якщо акумулятор можна витягти, то краще це зробити – тут ви “зловите відразу двох зайців”:

Збережете пристрій від розгерметизації акумулятора. Таке, на жаль, буває. Хімічні елементи всередині батареї можуть нашкодити пристрою, якщо покинуть корпус з будь-яких причин; Збережете батарею. Адже навіть якщо ви залишаєте вимкненим смартфон чи ноутбук, то все одно всередині є деталі, які споживатимуть трохи енергії. А глибокий розряд шкодить будь-якому відновлюваному джерелу живлення.

Якщо акумулятор неможливо витягнути, раз на 3 місяці, бажано, заряджати пристрій до повного заряду. Гаджет у цьому випадку обов’язково має бути вимкненим!

У випадку, якщо ваш пристрій живиться від звичайних батарейок, їх обов’язково потрібно витягти. Як показує практика, батарейки можуть «потекти» — як мінімум, відбудеться окислення контактів, а як максимум — можливий вихід із ладу самого гаджета. Батарейки взагалі не варто зберігати — кожен елемент живлення має термін придатності.

Якщо вам у найближчі півроку-рік не знадобиться, наприклад, комп’ютерна мишка на батарейках, батарейки потрібно витягти та використовувати в іншому пристрої.

Місце зберігання

Місце зберігання для будь-якого цифрового пристрою має бути сухим, теплим (кімнатної температури) та темним. Сонячні промені та волога – головні вороги будь-якої електроніки. Не варто зберігати гаджети на кухні, у ванній, на балконі та біля радіатора опалення. Для того, щоб усередину пристрою не попадав пил, можна використовувати звичайний поліетиленовий пакет. Варто вибирати таке місце, звідки гаджет не впаде та не розіб’ється.

У випадку з вбудованою батареєю, рекомендується періодично оглядати гаджет на предмет здуття акумулятора – таке буває при вимкненому девайсі рідко, але буває. Здута батарея може призвести до деформації корпусу та навіть до займання пристрою.

Варто розуміти, що сучасна цифрова техніка старіє так швидко, що, можливо, через рік ваш пристрій буде не актуальним. Особливо це стосується смартфона.